"بايدن" يحذر غير الملقحين من المتحور أوميكرون

واشنطن (صدى):
وجه الرئيس الأمريكي جو بايدن رسالة تحذيرية إلى الأمريكيين غير الملقحين من تعريض أنفسهم والمحيطون بهم للخطر بسبب الانتشار السريع لمتحور أوميكرون.
وكشف "بايدن" في خطاب ألقاه مؤخرًا أنه سيتم شراء 500 مليون اختبار سريع لكوفيد-19، كما يتم توزيعها مجانا على الأمريكيين الذين يطلبونها بحلول يناير المقبل.
وقال "بايدن" في تحذيره للأمريكيين: "إذا لم تكن ملقحا بالكامل ضد كورونا، فلديك سبب وجيه للقلق بشأن متحور أوميكرون".
وتابع: "أنت في خطر كبير للإصابة بالمرض، كل من مات من كوفيد-19 في الأشهر الماضية لم يتم تطعيمه".