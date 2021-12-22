أطعمة لا يجب تناولها معًا

أميرة خالد (صدى):
يتناول العديد من الأشخاص بعض الأطعمة معًا والجمع بينهما وهو الأمير الذي قد يتسبب في حدوث انتفاخات داخل المعدة والغازات، لذا وفي هذا السياق نستعرض أبرز الأطعمة التي يجب تجنب تناولها معًا.
وتتضمن هذه القائمة الكربوهيدرات والبروتين الحيواني وهو الأمر الذي قد يؤدي الى التعفن والتخمين لدى البعض وكذلك الى انتفاخ البطن.
ويوجد أيضًا نوعان من البروتينات العالية مثل "اللحوم والأسماك والدواجن والبيض والبقوليات" وهى من الأطعمة التي يصعب هضمها لأنها تبقى لوقت طويل في المعدة، لذا يؤدي تناول أكثر من صنف منها إلى الإصابة بالانتفاخ والغازات والتقلصات الشديدة.
كما تشتمل الوجبات التي لا يجب تناولها معًا تناول الوجبة مع الماء أو عصير حيث يعتبر شرب الماء أو العصير مع الوجبة أحد أكثر مجموعات الأطعمة سمّية.
ونجد أيضًا أن كثيرًا من الأشخاص يتناولون الفواكه مع الوجبة وإضافة قطع من الفواكه مثل "صوص المانغو مع السمك أو الفراولة في السلطات"، لكن هذه تركيبة سيئة لأن الفاكهة يتم احتجازها في الجهاز ويبدأ السكر في التخمر.
وتحتوي قائمة الأكل الذي لا يفضل تناوله معًا تناول الموز والحليب لأنه يثقل في المعدة .