التحالف: تصريحات وزير الخارجية الإيراني بشأن إخلاء "ايرلو" عارية عن الصحة

فهمي محمد (صدى):
أكدت قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الأربعاء، أن تصريحات وزير الخارجية الإيراني بشأن إخلاء (ايرلو) عارية عن الصحة ولا تثمن المواقف الإنسانية للتحالف.
وأوضحت قوات التحالف، أن المملكة باشرت تسهيل نقل حسن ايرلو أحد ضباط الحرس الثوري الإيراني من اليمن لاعتبارات إنسانية تقديراً لوساطة دبلوماسية من الأشقاء في سلطنة عمان والعراق بعد أقل من 48 ساعة من الإبلاغ عن حالته الصحية.
وذكرت قوات التحالف، أن هذه التصريحات المسيئة للمملكة تتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية ولا تثمن موقف التحالف الإنساني والنبيل في إخلاء "ايرلو" من صنعاء إلى البصرة.
وأفادت أن التصريحات غير مستغربة من المسؤولين الإيرانيين وتأتي في سياق سلوك الدبلوماسية الإيرانية بدخول المذكور لليمن بطريقة غير شرعية وقيامه بدعم الفوضى والقتال في اليمن.
وأضافت: " هذه المرة الثانية لإخلاء مواطن إيراني مرتبط بالعمليات القتالية في اليمن بعد إخلاء أحد أفراد السفينة الإيرانية العسكرية "سافيز " بالبحر الأحمر عام 2019 من قبل القوات الجوية الملكية السعودية"، مختتمة:"التأكيد على استمرار نهج المملكة والتحالف الثابت في تطبيق القيم والمبادئ الإنسانية الراسخة رغم ما تنتهجه إيران من سلوك غير حضاري و غير إنساني".