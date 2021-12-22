الكشف عن القطاعات الجديدة المستهدفة بقرارات التوطين

الرياض (صدى):
كشف المهندس ماجد الضحوي، وكيل وزارة الموارد البشرية للتوطين وتمكين المرأة، اليوم، إن الوزارة سوف تعلن قريبًا عن قرارات توطين لقطاعات الإعلام والاستشارات والترفيه وبعض المهن الجديدة.
وأوضح وكيل الموارد البشرية أن جميع المؤشرات الاقتصادية تقود للتفاؤل وخطط رؤية 2030 نشاهد نتائجها على أرض الواقع.
وفي وقت سابق، قالت وزارة الموارد البشرية والتنمية البشرية استعرضت جهود توطين الوظائف في القطاع الخاص، مؤكدة على كفاءة الكوادر المهنية السعودية في مجال المطاعم والمقاهي والمجمعات التجارية والأسواق المركزية وطب الأسنان.