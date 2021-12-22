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الكشف عن القطاعات الجديدة المستهدفة بقرارات التوطين

منذ ساعتين
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الكشف عن القطاعات الجديدة المستهدفة بقرارات التوطين

الرياض (صدى):
كشف المهندس ماجد الضحوي، وكيل وزارة الموارد البشرية للتوطين وتمكين المرأة، اليوم، إن الوزارة سوف تعلن قريبًا عن قرارات توطين لقطاعات الإعلام والاستشارات والترفيه وبعض المهن الجديدة.

وأوضح وكيل الموارد البشرية أن جميع المؤشرات الاقتصادية تقود للتفاؤل وخطط رؤية 2030 نشاهد نتائجها على أرض الواقع.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الموارد البشرية والتنمية البشرية استعرضت جهود توطين الوظائف في القطاع الخاص، مؤكدة على كفاءة الكوادر المهنية السعودية في مجال المطاعم والمقاهي والمجمعات التجارية والأسواق المركزية وطب الأسنان.

الموارد البشرية
قرارات التوطين
قطاعات جديدة
المهن الجديدة

التعليقات

faeiz
faeiz عدد التعليقات : 2914
منذ ساعة
وتمكين المرأة قرارات توطين لقطاعات الإعلام والاستشارات والترفيه وبعض المهن الجديدة ..
مؤكدة على كفاءة الكوادر المهنية السعودية في مجال المطاعم والمقاهي والمجمعات التجارية والأسواق المركزية وطب الأسنان..
لاتعليق ولاحول ولاقوة الا بالله

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أحدث التعليقات

رااايق
هذا بسبب قله الوازع الديني للأسف *** وعدم الخوف من الله ***
بلسم الروح
لاحول ولاقوة الابالله
كجمغلو
قلة حياء
ابو محمد
كلا يراء الناس بعين طبعه
بندر البركة
نسال الله ان يكمل النصر انتصاراته وخاصة امام بطل اسيا لانه اصعب فريق سيتم مواجهته والفايز منهم سيحمل كاس الملك

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