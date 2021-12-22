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شاهد..أكاديمي يعدد أسباب الشذوذ الجنسي

منذ 44 دقيقة
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شاهد..أكاديمي يعدد أسباب الشذوذ الجنسي

علي القحطاني (صدى):
عدد الأكاديمي والمستشار التربوي والاجتماعي الدكتور أحمد المسند، أسباب الشذوذ الجنسي أو ما يسمى بالمثلية الجنسية.

وأكد المسند، أن جميع الديانات تحرم المثلية الجنسية، قائلا: " العالم كله 6 مليار شخص، منهم 400 ألف فقط مؤيدين لتلك الفكرة"، مضيفا: "الديانات كلها تحرم المثلية وليس الإسلام فقط".

وعن الأسباب التي قد تؤدي للمثلية، قال المسند: "الخلقة، والتربية، وسوء الأخلاق، جميعها من أسباب الشذوذ الجنسي".

وتابع: "فيما يخص الخلقة، فنادرًا ما يولد الانسان بجهازين تناسليين، في هذه الحالة يحتار الأطباء في تحديد الجنس، وهؤلاء قلة قليلة ومجرد بلوغ هذا الشخص يتم تحديد جنسه بناء على الهرمونات وعلامات البلوغ لديه".

وأضاف: "أما من يتكلمون من الناحية النفسية، فهذا غير صحيح أبدا"، مؤكدا أنه ليس مبررا للشذوذ.

وشدد على أهمية دور التربية في هذا الموضوع، مؤكدا أن الأهالي لهم تأثير كبير جدا في تحديد ميول أبناءهم الجنسية.

وكان المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، أكد على أن الطبيعة الإلهية، أن خلق الله من كل زوجين اثنين "الذكر والأنثى"، وما غير ذلك يتعارض مع هذه الطبيعة والفطرة التي خلق الله بها الأرض ومن عليها.

وشدد المعلمي على ثبات موقف المملكة تجاه مصطلحات الهوية والميول الجنسية غير المتفق عليها وتتعارض مع هويتها العربية الإسلامية التاريخية، كما تتعارض مع قوانين وتشريعات العديد من الدول الأعضاء.

المملكة
الشذوذ
المثلية
احمد المسند

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 56201
منذ 22 دقيقة
اعوذ بالله من حالتهم المقرفه

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أحدث التعليقات

faeiz
وين الشايب يقول المفروض يأجلون المباراة لغياب لاعبين من الاتفاق لمشاركتهم في البطولة العربية ولا عشان فريقه مستفيد
ابوعبد العزيز
الله يحفضهن
faeiz
لجنة الانضباط ماعندها ماعندي جدتي اللاعبين يضربون ويتصرفون تصرفات لارياضيه ولاعقوبات لهم لناس وناس العقوبات فقط
ابوعبد العزيز
الله يرحمه
ابوعبد العزيز
الله يرحمه

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