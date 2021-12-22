مقتل طفلة وإصابة امرأتين بقصف حوثي في تعز

فهمي محمد (صدى):
لقيت طفلة مصرعها وأصيبت امرأتان، بقصفٍ لميليشيات الحوثي بالطيران المسير استهدف سيارة مدنية في مديرية مقبنة غرب تعز.
وأوضحت مصادر محلية، أن الطفلة سبأ علي عبداللاه ( 9 سنوات) قتلت، وأصيب كلٌّ من فاكهة أمين قاسم 28 عاماً، ومفيدة حسن سعيد ثابت 17 عاماً، بقصف حوثي بالطيران المسير استهدف سيارة مدنية كانت تقلهم في منطقة المجاعشة بمديرية مقبنة بحسب «العربية».
وأشارت المصادر إلى أن المرأتين تم نقلهما إلى المستشفى الميداني بمديرية حيس لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، ووصفت إصابتهما بالخطيرة.