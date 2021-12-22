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مقتل طفلة وإصابة امرأتين بقصف حوثي في تعز

منذ 3 ساعات
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مقتل طفلة وإصابة امرأتين بقصف حوثي في تعز

فهمي محمد (صدى):
لقيت طفلة مصرعها وأصيبت امرأتان، بقصفٍ لميليشيات الحوثي بالطيران المسير استهدف سيارة مدنية في مديرية مقبنة غرب تعز.

وأوضحت مصادر محلية، أن الطفلة سبأ علي عبداللاه ( 9 سنوات) قتلت، وأصيب كلٌّ من فاكهة أمين قاسم 28 عاماً، ومفيدة حسن سعيد ثابت 17 عاماً، بقصف حوثي بالطيران المسير استهدف سيارة مدنية كانت تقلهم في منطقة المجاعشة بمديرية مقبنة بحسب «العربية».

وأشارت المصادر إلى أن المرأتين تم نقلهما إلى المستشفى الميداني بمديرية حيس لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، ووصفت إصابتهما بالخطيرة.

قصف حوثي
مديرية حيس
الطيران المسير

التعليقات

المهم
المهم عدد التعليقات : 145
منذ 23 دقيقة
افاااااااا

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أحدث التعليقات

نبيل
هذا الحب رقم كم
نبيل
هذا الحب رقم كم
kkkk
صلوي اتحادي لاتلومه يظلم الخصم ولكن الشرهه على لجنة التحكيم
ابو عمير
بدأ يشتغلون على تاليسكا بعد ماخلصو على حمد الله وينهم عن سالم الدوسري لهذه الدرجه العالمي مسبب لكم ازمه نفسيه للاعلاميين ولمحرري اخبار صدى...
سعووود
اي منجا يا دكتور .. شوف شكلها قبل الفلوس الله يرحم .

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