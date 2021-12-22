المتهمة بالإساءة لفنانات مصر: "إخوانية إزاي وأنا بلبس عريان؟"

القاهرة (صدى):
علقت المطربة المصرية دينا حسين على الفيديو المنتشر على مواقع التواصل الذي أدى لاتهامها بالإساءة لفنانات مصر، مبينة أنها دهشت بإعادة نشره من قبل إحدى القنوات العربية
وأوضحت دينا حسين :" الفيديو ده أنا نزلته من سنة على صفحتي، وكنت في حالة نفسية صعبة بسبب ما رأيته من بعض الأشخاص في مجال العمل الفني، فنزلت الفيديو على صفحتي، ومعممتش الكلام، وبعدها عملت حلقة في برنامج صبايا الخير، وكانت داعمة ليا وسمعتني، وعدى الموضوع وخلاص، ونزلت بعده الكليب بتاعي وحياتي مشيت تاني عادي".
وتابعت أنها تفاجأت بأن إحدى القنوات التلفزيونية العربية أعادت نشر الفيديو، مبينة أن هذه القناة اقتطعت الفيديو في مكان معين بطريقتها.
وأضافت: هذه العملية "أدخلتني "بمشاكل كبيرة، وإن أنا إخوانية.. إخوانية إزاي يا جماعة وأنا مطربة وبلبس عريان وعايشة حياتي كل يوم،. أنا والله مش قصدي ساعتها أسيء لأي حاجة ولا لحد بشخصه، ولا أقدر أجرح في بلدي ولا في المهنة الموسيقية ولا في النقابة ولا فنانين مصر، وأنا نقابية منذ 5 سنين".