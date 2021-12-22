نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

المتهمة بالإساءة لفنانات مصر: "إخوانية إزاي وأنا بلبس عريان؟"

منذ ساعة
766
1
المتهمة بالإساءة لفنانات مصر: "إخوانية إزاي وأنا بلبس عريان؟"

القاهرة (صدى):
علقت المطربة المصرية دينا حسين على الفيديو المنتشر على مواقع التواصل الذي أدى لاتهامها بالإساءة لفنانات مصر، مبينة أنها دهشت بإعادة نشره من قبل إحدى القنوات العربية

وأوضحت دينا حسين :" الفيديو ده أنا نزلته من سنة على صفحتي، وكنت في حالة نفسية صعبة بسبب ما رأيته من بعض الأشخاص في مجال العمل الفني، فنزلت الفيديو على صفحتي، ومعممتش الكلام، وبعدها عملت حلقة في برنامج صبايا الخير، وكانت داعمة ليا وسمعتني، وعدى الموضوع وخلاص، ونزلت بعده الكليب بتاعي وحياتي مشيت تاني عادي".

وتابعت أنها تفاجأت بأن إحدى القنوات التلفزيونية العربية أعادت نشر الفيديو، مبينة أن هذه القناة اقتطعت الفيديو في مكان معين بطريقتها.

وأضافت: هذه العملية "أدخلتني "بمشاكل كبيرة، وإن أنا إخوانية.. إخوانية إزاي يا جماعة وأنا مطربة وبلبس عريان وعايشة حياتي كل يوم،. أنا والله مش قصدي ساعتها أسيء لأي حاجة ولا لحد بشخصه، ولا أقدر أجرح في بلدي ولا في المهنة الموسيقية ولا في النقابة ولا فنانين مصر، وأنا نقابية منذ 5 سنين".

إخوان
فنانين مصر
دينا حسن

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 56201
منذ 19 دقيقة
اوكي

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

faeiz
وين الشايب يقول المفروض يأجلون المباراة لغياب لاعبين من الاتفاق لمشاركتهم في البطولة العربية ولا عشان فريقه مستفيد
ابوعبد العزيز
الله يحفضهن
faeiz
لجنة الانضباط ماعندها ماعندي جدتي اللاعبين يضربون ويتصرفون تصرفات لارياضيه ولاعقوبات لهم لناس وناس العقوبات فقط
ابوعبد العزيز
الله يرحمه
ابوعبد العزيز
الله يرحمه

أخر الأخبار

طرق بسيطة تساعد على تحسين ذاكرتك
طرق بسيطة تساعد على تحسين ذاكرتك
منذ 7 دقائق 1114
كشخة الشباب زمان
كشخة الشباب زمان
منذ 12 دقيقة 185
شاهد..المقصود من تحويل مستشفى الملك فيصل التخصصي مؤسسة مستقلة
شاهد..المقصود من تحويل مستشفى الملك فيصل التخصصي مؤسسة مستقلة
منذ 14 دقيقة 1239
أسعار العملات مقابل الريال اليوم
أسعار العملات مقابل الريال اليوم
منذ 26 دقيقة 1108
الكشف عن القطاعات الجديدة المستهدفة بقرارات التوطين
الكشف عن القطاعات الجديدة المستهدفة بقرارات التوطين
منذ 28 دقيقة 1322
أسعار الذهب اليوم الأربعاء
أسعار الذهب اليوم الأربعاء
منذ 35 دقيقة 1200
شاهد..أكاديمي يعدد أسباب الشذوذ الجنسي
شاهد..أكاديمي يعدد أسباب الشذوذ الجنسي
منذ 44 دقيقة 1499
مقتل طفلة وإصابة امرأتين بقصف حوثي في تعز
مقتل طفلة وإصابة امرأتين بقصف حوثي في تعز
منذ 53 دقيقة 1161
استشاري يكشف إجراء دراسات لدمج لقاح "كورونا" مع تطعيم الإنفلونزا الموسمية
استشاري يكشف إجراء دراسات لدمج لقاح "كورونا" مع تطعيم الإنفلونزا الموسمية
منذ 58 دقيقة 1196
سبب شعور النساء بالبرد أكثر من الرجال
سبب شعور النساء بالبرد أكثر من الرجال
منذ ساعة 1302