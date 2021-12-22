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التحقيق مع فنانة استعراضية مغربية لتورطها مع عصابة

منذ ساعتين
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التحقيق مع فنانة استعراضية مغربية لتورطها مع عصابة

نيودلهي (صدى):
تباشر السلطات الأمنية الهندية التخقيق مع الفنانة الاستعراضية المغربية نورة فتحي حول علاقتها برجل العصابة المدعو Sukish Chandrashekhar المعتقل في قضية غسيل أموال.

وكشفت نورة فتحي خلال التحقيق أنها لا علاقة لها برجل العصابة المذكور، وأنها صديقة زوجته التي أهدتها هدايا فاخرة من بينها سيارة فاخرة، وحقيبة يدوية باهظة الثمن، وهاتف "آيفون"، مبينة أنها لم تتعامل مع المتهم مهنيا، إلا بصفته كمنظم لبعض الحفلات الفنية، التي شاركت فيها بالهند كفنانة، وقد تقاضت منه أجرها بالكامل، بحسب وقع "زنقة 22".

وقالت السلطات الهندية أن المتهم، وزوجته متهمين بالاحتيال، والنصب، وغسيل الأموال، إذ اتضح أنهما أوقعا العديد من الضحايا في شباكهما، فيما لا تزال التحقيقات سارية في هذه القضية.

السلطات الهندية
غسيل أموال
نورة فتحي

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 56201
منذ ساعة
حتى الهند وصلت له الفتاه المغربيه .. يبدو ان المغربيات منتشرات في بقاع الارض

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أحدث التعليقات

faeiz
وين الشايب يقول المفروض يأجلون المباراة لغياب لاعبين من الاتفاق لمشاركتهم في البطولة العربية ولا عشان فريقه مستفيد
ابوعبد العزيز
الله يحفضهن
faeiz
لجنة الانضباط ماعندها ماعندي جدتي اللاعبين يضربون ويتصرفون تصرفات لارياضيه ولاعقوبات لهم لناس وناس العقوبات فقط
ابوعبد العزيز
الله يرحمه
ابوعبد العزيز
الله يرحمه

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