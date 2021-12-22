التحقيق مع فنانة استعراضية مغربية لتورطها مع عصابة

نيودلهي (صدى):
تباشر السلطات الأمنية الهندية التخقيق مع الفنانة الاستعراضية المغربية نورة فتحي حول علاقتها برجل العصابة المدعو Sukish Chandrashekhar المعتقل في قضية غسيل أموال.
وكشفت نورة فتحي خلال التحقيق أنها لا علاقة لها برجل العصابة المذكور، وأنها صديقة زوجته التي أهدتها هدايا فاخرة من بينها سيارة فاخرة، وحقيبة يدوية باهظة الثمن، وهاتف "آيفون"، مبينة أنها لم تتعامل مع المتهم مهنيا، إلا بصفته كمنظم لبعض الحفلات الفنية، التي شاركت فيها بالهند كفنانة، وقد تقاضت منه أجرها بالكامل، بحسب وقع "زنقة 22".
وقالت السلطات الهندية أن المتهم، وزوجته متهمين بالاحتيال، والنصب، وغسيل الأموال، إذ اتضح أنهما أوقعا العديد من الضحايا في شباكهما، فيما لا تزال التحقيقات سارية في هذه القضية.