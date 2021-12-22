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ملخص مباراة النصر 1 - 0 الاتفاق - كأس خادم الحرمين الشريفين
منذ 9 ساعات
944
1
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التعليقات
بندر البركة
عدد التعليقات : 10
منذ 23 دقيقة
نسال الله ان يكمل النصر انتصاراته وخاصة امام بطل اسيا لانه اصعب فريق سيتم مواجهته والفايز منهم سيحمل كاس الملك
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أحدث التعليقات
رااايق
هذا بسبب قله الوازع الديني للأسف *** وعدم الخوف من الله ***
بلسم الروح
لاحول ولاقوة الابالله
كجمغلو
قلة حياء
ابو محمد
كلا يراء الناس بعين طبعه
بندر البركة
نسال الله ان يكمل النصر انتصاراته وخاصة امام بطل اسيا لانه اصعب فريق سيتم مواجهته والفايز منهم سيحمل كاس الملك
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