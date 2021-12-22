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مشجع: النصراويين يقولون هاتو الهلالي ؟ ما تابوا
منذ 8 ساعات
928
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التعليقات
زعيم اااسيا
عدد التعليقات : 2325
منذ ساعة
ماتعلموا من ركزت البليهي
لاحد يلومهم
هم كذا عقليتهم
فازوا على الاتفاق وصرح مسؤل عندهم يقول خطوه عن الكاس
بصراحه الغباء جزء من ثقافتهم
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أحدث التعليقات
faeiz
وين الشايب يقول المفروض يأجلون المباراة لغياب لاعبين من الاتفاق لمشاركتهم في البطولة العربية ولا عشان فريقه مستفيد
ابوعبد العزيز
الله يحفضهن
faeiz
لجنة الانضباط ماعندها ماعندي جدتي اللاعبين يضربون ويتصرفون تصرفات لارياضيه ولاعقوبات لهم لناس وناس العقوبات فقط
ابوعبد العزيز
الله يرحمه
ابوعبد العزيز
الله يرحمه
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