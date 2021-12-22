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شرط جديد من محمد صلاح للموافقة على تجديد عقده مع ليفريول

منذ 3 ساعات
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شرط جديد من محمد صلاح للموافقة على تجديد عقده مع ليفريول

وكالات (صدى):
قدم الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، شرطًا مثيرًا أمام إدارة ناديه من أجل الموافقة على تجديد تعاقده مع الريدز.

واشترط محمد صلاح على إدارة ناديه التعاقد مع صفقات هجومية جديدة ونارية، من أجل الاستمرار مع ليفربول، بحسب سكاي نيوز ألمانيا.

ويأتي شرط صلاح في سبيل تعزيز هجوم الفريق، وتحقيق العديد من البطولات المحلية والقارية، وفتح هذا الشرط الباب أمام ليفربول للتحرك من أجل التفاوض مع إيرلينج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند.

وكشفت مصادر أنه في حالة تعاقد النادي الإنجليزي مع هالاند ستكون نسبة استمرار صلاح داخل ليفربول كبيرة للغاية.

ليفربول
محمد صلاح
صفقات هجومية

التعليقات

كجمغلو
كجمغلو عدد التعليقات : 17580
منذ ساعة
يستاهل ابو مكة الله يوفقه

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أحدث التعليقات

رااايق
هذا بسبب قله الوازع الديني للأسف *** وعدم الخوف من الله ***
بلسم الروح
لاحول ولاقوة الابالله
كجمغلو
قلة حياء
ابو محمد
كلا يراء الناس بعين طبعه
بندر البركة
نسال الله ان يكمل النصر انتصاراته وخاصة امام بطل اسيا لانه اصعب فريق سيتم مواجهته والفايز منهم سيحمل كاس الملك

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