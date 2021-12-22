شرط جديد من محمد صلاح للموافقة على تجديد عقده مع ليفريول

وكالات (صدى):
قدم الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، شرطًا مثيرًا أمام إدارة ناديه من أجل الموافقة على تجديد تعاقده مع الريدز.
واشترط محمد صلاح على إدارة ناديه التعاقد مع صفقات هجومية جديدة ونارية، من أجل الاستمرار مع ليفربول، بحسب سكاي نيوز ألمانيا.
ويأتي شرط صلاح في سبيل تعزيز هجوم الفريق، وتحقيق العديد من البطولات المحلية والقارية، وفتح هذا الشرط الباب أمام ليفربول للتحرك من أجل التفاوض مع إيرلينج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند.
وكشفت مصادر أنه في حالة تعاقد النادي الإنجليزي مع هالاند ستكون نسبة استمرار صلاح داخل ليفربول كبيرة للغاية.