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مستشار أسري يحذر من خطورة تهديد الزوج لزوجته بالطلاق

منذ يوم
15125
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مستشار أسري يحذر من خطورة تهديد الزوج لزوجته بالطلاق

الرياض (صدى):
حذر الدكتور عبدالله السلمان المستشار الأسري، من خطورة استمرار تهديد الزوج لزوجته بالطلاق، مشيرًا لضرورة أن يكون الزوج مصدر أمان الزوجة.

وكتب "السلمان" عبر حسابه على "تويتر": "خذي ملابسك وروحي لاهلك أنا أصلاً من خذتك وانا افكر اطلقك".

وأضاف: "ويتكرر هذا التهديد كثيراً وقد يكون الزوج لا يقصده حقيقة ؛ لكنه غير مدرك لخطورة تأثيره على زوجته".

ووجه المستشار الأسري حديثه إلى الزوج: "إذا لك ملاحظات على زوجتك اجلس معها بكل اريحية وتناقشوا في كل شيء واتفقا على آلية لحل المشكلات بينكما ! .. كُنْ مصدر أمان لها".

 

الزواج
الطلاق
الزوج
مستشار أسري
عبدالله السلمان
التهديد بالطلاق

التعليقات

واضح ***وصريح
واضح ***وصريح عدد التعليقات : 15229
منذ 4 ساعات
شكرنا وتفديرنا للدكتور عبدالله السلمان المستشار الأسري،،
أبوخالد-أبها.
أبوخالد-أبها. عدد التعليقات : 480
منذ ساعة
يفعلها عديمي المروءة والضمير ..
ويستغلون الجانب الضعيف في المرأة ويسيئون إليها
لأنهم لايملكون ذرة من الرجولة والأخلاق .

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أحدث التعليقات

رااايق
هذا بسبب قله الوازع الديني للأسف *** وعدم الخوف من الله ***
بلسم الروح
لاحول ولاقوة الابالله
كجمغلو
قلة حياء
ابو محمد
كلا يراء الناس بعين طبعه
بندر البركة
نسال الله ان يكمل النصر انتصاراته وخاصة امام بطل اسيا لانه اصعب فريق سيتم مواجهته والفايز منهم سيحمل كاس الملك

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