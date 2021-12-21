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رجل يصدم الجميع بسبب الشبه الكبير بينه وبين الراحل رشدي أباظة

منذ 3 ساعات
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رجل يصدم الجميع بسبب الشبه الكبير بينه وبين الراحل رشدي أباظة

القاهرة (صدى):
أثار شبيه رشدي أباظة البالغ من العمر 45 عامًا، حالة من الجدل والغرابة بعدما نشر صوره والتي ظهر من خلالها وكأنه توأما للفنان رشدي أباظة، حيث يعتمد نفس تسريحة شعره، وستايل ملابسه.

وقال أنه يرغب في تجسيد قصة حياة الممثل الراحل رشدي أباظة، وموخرا سمع عن رغبة فكري أباظة شقيق الفنان الراحل رشدي أباظة، والمخرج يوسف شرف الدين في تجسيد قصة رشدي أباظة من خلال عمل تلفزيوني.

وتابع، رأيت ذلك الإعلان وعلى الفور اتصلت على فكري وقولت له بانني أرغب بتجسيد ذلك العمل بسبب الشبه الكبير بيني وبينه، وبالفعل طلبوا مقابلتي ".

وعلق على التشابه الكبير بينهما، مشيرًا الى أن الملامح متشابهة في الوجه والطول ولون العينين، معتبرًا أنهما متطابقان تمامًا لكن الاسم مختلف، فالراحل رشدي أباظة من أصول تركية، بينما هو من أصل مصري أبًاً عن جد

مصر
رشدي أباظة
شبيه رشدي أباظة
محمد مؤمن

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18939
منذ 44 دقيقة
رشدي الدنجوان أباظة بيه الهرم الرابع لمصر في فن الحب

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