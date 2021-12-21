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الكشف عن مدة إيقاف لاعب النصر "تاليسكا"

منذ 47 دقيقة
2074
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الكشف عن مدة إيقاف لاعب النصر "تاليسكا"

طلال الغامدي (صدى):
أثار لاعب البرازيلي أنديرسون تاليسكا، النصر، الجدل بعد اعتدائه بالضرب على أحد لاعبي الاتفاق، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم.

ومن جهته، علق الإعلامي سليمان الجعيلان، على تصرف تاليسكا تجاه لاعب الاتفاق، قائلا إن لائحة الانضباط والأخلاق واضحة وصريحة في هذه اللقطة.

وأوضح سليمان الجعيلان، أن الفقرة الثانية من المادة 93، تنص على أنه من اختصاص اللجنة، تصحيح الأخطاء الانضباطية الواضحة في قرارات الحكم.

ولفت:"بحسب المادة 94، فإنه إذا تدخلت اللجنة من تلقاء نفسها فإنها تستطيع إيقاف أي شخص "لاعب أو فني أو إداري"، لمدة لا تزيد عن 3 مباريات، أو فترة شهرين كاملين".

 

 

النصر
مباراة
لاعب
أخطاء
أنديرسون تاليسكا
سليمان الجعيلان

التعليقات

جنوبيه قحطانيه❣
جنوبيه قحطانيه❣ عدد التعليقات : 16338
منذ 7 دقائق
الله يعينك ياعالمي جايك الدور🤭😂
القادسبه
القادسبه عدد التعليقات : 41
منذ دقيقتين
وين ضرب سالم الدوسري
يالجنه الانضباط

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أحدث التعليقات

ابوسليمان
البليهي رافع ضغطهم بعد الغرزه. لو يصلي يمكن يقولون ليش تصلي حرام
ابو صالح الرياض
الوطن خط احمر ثم الدين
ابو عبدالرحمن
ماخلانا من النصر جانا الهلال حسبي الله ونعم الوكيل مايبغون الاتحاد يقوى او عنده أظهرة . أنا اللي أعرفه بيوقع للاتحاد كيف راح للهلال...
القادسبه
وين ضرب سالم الدوسري يالجنه الانضباط
الطعس
يا حظه متزوج أنا لهالحين ما تزوجت ورغم أني ما تزوجت إلا أني أشعر بالسعادة لأن ما عندي مسؤولية ولا عندي زوجة تنكد علي...

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