الكشف عن مدة إيقاف لاعب النصر "تاليسكا"

طلال الغامدي (صدى):
أثار لاعب البرازيلي أنديرسون تاليسكا، النصر، الجدل بعد اعتدائه بالضرب على أحد لاعبي الاتفاق، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم.
ومن جهته، علق الإعلامي سليمان الجعيلان، على تصرف تاليسكا تجاه لاعب الاتفاق، قائلا إن لائحة الانضباط والأخلاق واضحة وصريحة في هذه اللقطة.
وأوضح سليمان الجعيلان، أن الفقرة الثانية من المادة 93، تنص على أنه من اختصاص اللجنة، تصحيح الأخطاء الانضباطية الواضحة في قرارات الحكم.
ولفت:"بحسب المادة 94، فإنه إذا تدخلت اللجنة من تلقاء نفسها فإنها تستطيع إيقاف أي شخص "لاعب أو فني أو إداري"، لمدة لا تزيد عن 3 مباريات، أو فترة شهرين كاملين".