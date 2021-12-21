نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

الإرياني: حلم طهران بالسيطرة على اليمن من خلال حاكمها "ايرلوا" قد تبخر

منذ 4 ساعات
1334
1
الإرياني: حلم طهران بالسيطرة على اليمن من خلال حاكمها "ايرلوا" قد تبخر

فهمي محمد (صدى):
أكد وزير الثقافة والسياحة اليمني؛ معمر الإرياني، أن حلم طهران ورغبتها بالسيطرة على اليمن من خلال حاكمها العسكري "ايرلوا" قد تبخر، بعد أن استجدت الوساطات لمجرد إجلائه منها.

وقال من خلال تغريدات على حسابه الشخصي بموقع تويتر : إن النظام الإيراني دفع بالضابط في فيلق القدس؛ حسن ايرلوا حاكمًا عسكريًا بصلاحيات مطلقة في صنعاء، وكان ذلك يعني "إيذانًا بمرحلة جديدة من التدخل انتقلت فيها طهران للواجهة في إدارة التصعيد السياسي، واجهاض الحلو السلمية للأزمة، وقيادة العلميات العسكرية ميدانيًا في مأرب والبيضاء وشبوة".

وأوضح أن مليشيا احتفت بحسن ايرلوا، ومكنته من قرارها السياسي والعسكري "السلم، الحرب"، أثناء فترة تواجده بصنعاء، حتى تمكنه من ممارسة طقوس الحاكم الفعلي، الذي يتصدر الاحتفالات.

وتابع الإرياني: تبخر مشروع طهران في اليمن بعد عام من وصول ايرلوا حاكمًا عسكريًا، بسبب صمود واستبسال مأرب، بعد أن مرغ اليمنيون، بدعم التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية، أنفها في التراب، أما ايرلوا الذي اختبر بأس اليمنيين فلا هو عاد مشيًا على قدميه كما دخلها، ولا هو ذاق تمر مأرب.

 

مأرب
المملكة
اليمن
طهران
الإرياني
ايرلوا

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18939
منذ 41 دقيقة
فتة سمسم

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
مطلوب وزارة خاصة باسم رعاية الجانحين على القانون
د محمد ماجد بخش
مطلوب وزارة خاصة اسمها وزارة رعاية الشؤون الوطنية
د محمد ماجد بخش
كلن
د محمد ماجد بخش
انا انصح بعدم تناول المعصوب يوم المبارة
د محمد ماجد بخش
سبحان من رزق الشيخ المطلق حب الناس وثقتهم في علمه وسبحان من جعل فيه ناصحا أمينا وكيّساً فطناً

أخر الأخبار

ردة فعل وزير الشؤون الإسلامية بعد شكوى إمام مسجد من تأخر الصيانة
ردة فعل وزير الشؤون الإسلامية بعد شكوى إمام مسجد من تأخر الصيانة
منذ 49 دقيقة 1304
الشرطة تداهم نادي إنتر ميلان
الشرطة تداهم نادي إنتر ميلان
منذ 57 دقيقة 1192
فيديو.. الكشف عن وصية محمد الشمري التي تركها في مجلسه
فيديو.. الكشف عن وصية محمد الشمري التي تركها في مجلسه
منذ ساعة 1624
فييتو على رادار فالنسيا الإسباني
فييتو على رادار فالنسيا الإسباني
منذ ساعة 1286
وفاة الأمير نهار بن سعود بن عبدالعزيز
وفاة الأمير نهار بن سعود بن عبدالعزيز
منذ ساعة 1873
شاهد.. إصابات ووفيات بانهيار مبنى في إيران
شاهد.. إصابات ووفيات بانهيار مبنى في إيران
منذ ساعتين 1301
تعليق استشاري طب أسرة على تطعيم أول طفل في المملكة باللقاح
تعليق استشاري طب أسرة على تطعيم أول طفل في المملكة باللقاح
منذ ساعتين 1416
تعليق الدكتور "السليمان" بعد تعيينه محافظًا للهيئة العامة للتطوير الدفاعي
تعليق الدكتور "السليمان" بعد تعيينه محافظًا للهيئة العامة للتطوير الدفاعي
منذ ساعتين 1528
كيفية وشروط تقسيط ضريبة القيمة المضافة
كيفية وشروط تقسيط ضريبة القيمة المضافة
منذ ساعتين 1417
رجل يصدم الجميع بسبب الشبه الكبير بينه وبين الراحل رشدي أباظة
رجل يصدم الجميع بسبب الشبه الكبير بينه وبين الراحل رشدي أباظة
منذ 3 ساعات 621