الإرياني: حلم طهران بالسيطرة على اليمن من خلال حاكمها "ايرلوا" قد تبخر

فهمي محمد (صدى):
أكد وزير الثقافة والسياحة اليمني؛ معمر الإرياني، أن حلم طهران ورغبتها بالسيطرة على اليمن من خلال حاكمها العسكري "ايرلوا" قد تبخر، بعد أن استجدت الوساطات لمجرد إجلائه منها.
وقال من خلال تغريدات على حسابه الشخصي بموقع تويتر : إن النظام الإيراني دفع بالضابط في فيلق القدس؛ حسن ايرلوا حاكمًا عسكريًا بصلاحيات مطلقة في صنعاء، وكان ذلك يعني "إيذانًا بمرحلة جديدة من التدخل انتقلت فيها طهران للواجهة في إدارة التصعيد السياسي، واجهاض الحلو السلمية للأزمة، وقيادة العلميات العسكرية ميدانيًا في مأرب والبيضاء وشبوة".
وأوضح أن مليشيا احتفت بحسن ايرلوا، ومكنته من قرارها السياسي والعسكري "السلم، الحرب"، أثناء فترة تواجده بصنعاء، حتى تمكنه من ممارسة طقوس الحاكم الفعلي، الذي يتصدر الاحتفالات.
وتابع الإرياني: تبخر مشروع طهران في اليمن بعد عام من وصول ايرلوا حاكمًا عسكريًا، بسبب صمود واستبسال مأرب، بعد أن مرغ اليمنيون، بدعم التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية، أنفها في التراب، أما ايرلوا الذي اختبر بأس اليمنيين فلا هو عاد مشيًا على قدميه كما دخلها، ولا هو ذاق تمر مأرب.