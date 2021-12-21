نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

شاهد.. دنيا بطمة تحتفل بذكرى زواجها بطريقتها الخاصة

منذ ساعة
272
1
شاهد.. دنيا بطمة تحتفل بذكرى زواجها بطريقتها الخاصة

مليكة فؤاد (صدى):
نشرت الفنانة المغربية دنيا بطمة فيديو يوثق احتفالها بذكرى زواجها من المنتج البحريني محمد الترك، وعرضت من خلاله أبرز اللحظات التي عاشاها معاً طوال ٩سنوات.

وشاركت بطمة الفيديو عبر حسابها على انستجرام معلقة عليه "إلى حبيب عمري" حيث تضمن الفيديو أبرز لحظات حياتهما من لقائهما الأول وحفل زفافهما، ووصفته بـ"أجمل تواريخي"

واستعرضت كذلك لقطات من استقبال طفلتهما الأولى "غزل" لتعود وتنقل المرحلة الصعبة من حياتهما خلال اتّهامها بقضية صفحة "حمزة مون بيبي"، وقدّمت الشكر للترك على وقوفه بجانبها في تلك المرحلة الصعبة من حياتها، وكذلك مشاهد من ولادة بطمة لطفلتها الثانية "ليلى روز" التي أنجبتها في ظروف صعبة

وعلّقت دنيا على المقطع قائلةً: "اليوم ذكرى عيد زواجي 21/12/2021،شكراً لك حبيبي على كل شي عشنا سنوات على الحلوة والمرّة وكنت وستظل سندي الله لا يحرمنا منك ويخليك لعيالك كل عام وأنت حبيب قلبي أحبك كلمة قليلة في حقك".

 

المغرب
تحتفل
دنيا بطمة
انستجرام
ذكرى زواج

التعليقات

الطعس
الطعس عدد التعليقات : 1
منذ 3 دقائق
يا حظه متزوج أنا لهالحين ما تزوجت ورغم أني ما تزوجت إلا أني أشعر بالسعادة لأن ما عندي مسؤولية ولا عندي زوجة تنكد علي ولا ورعان يطفشوني ما يخلوني أرقد

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابوسليمان
البليهي رافع ضغطهم بعد الغرزه. لو يصلي يمكن يقولون ليش تصلي حرام
ابو صالح الرياض
الوطن خط احمر ثم الدين
ابو عبدالرحمن
ماخلانا من النصر جانا الهلال حسبي الله ونعم الوكيل مايبغون الاتحاد يقوى او عنده أظهرة . أنا اللي أعرفه بيوقع للاتحاد كيف راح للهلال...
القادسبه
وين ضرب سالم الدوسري يالجنه الانضباط
الطعس
يا حظه متزوج أنا لهالحين ما تزوجت ورغم أني ما تزوجت إلا أني أشعر بالسعادة لأن ما عندي مسؤولية ولا عندي زوجة تنكد علي...

أخر الأخبار

رجل يصدم الجميع بسبب الشبه الكبير بينه وبين الراحل رشدي أباظة
رجل يصدم الجميع بسبب الشبه الكبير بينه وبين الراحل رشدي أباظة
منذ 3 دقائق 75
بالفيديو.. إحباط تهريب مليون و800 قرص كبتاجون في لوائح زجاجية
بالفيديو.. إحباط تهريب مليون و800 قرص كبتاجون في لوائح زجاجية
منذ 31 دقيقة 1229
بالفيديو.. "السليمان" يوضح المدة التي يجوز للمسافر أن يجمع ويقصر فيها الصلاة
بالفيديو.. "السليمان" يوضح المدة التي يجوز للمسافر أن يجمع ويقصر فيها الصلاة
منذ 44 دقيقة 1406
الكشف عن مدة إيقاف لاعب النصر "تاليسكا"
الكشف عن مدة إيقاف لاعب النصر "تاليسكا"
منذ 47 دقيقة 2067
شاهد.. سقوط مجرمين في قبضة رجال الأمن 
شاهد.. سقوط مجرمين في قبضة رجال الأمن 
منذ 50 دقيقة 1277
تعديلات على اللوائح الرياضية لرالي داكار السعودية 2022
تعديلات على اللوائح الرياضية لرالي داكار السعودية 2022
منذ 51 دقيقة 1155
بالفيديو.. استشاري: حينما يتم اكتشاف سرطان القولون متأخرا تكون الوفاة خلال أشهر
بالفيديو.. استشاري: حينما يتم اكتشاف سرطان القولون متأخرا تكون الوفاة خلال أشهر
منذ 58 دقيقة 1304
بالفيديو.. "المطلق" يوضح حكم الصلاة خلف غلام لم يتجاوز عمره ١٤ عاماً
بالفيديو.. "المطلق" يوضح حكم الصلاة خلف غلام لم يتجاوز عمره ١٤ عاماً
منذ ساعة 1444
حسم الجدل حول ارتداء إيمي سمير غانم الحجاب 
حسم الجدل حول ارتداء إيمي سمير غانم الحجاب 
منذ ساعة 441
الإرياني: حلم طهران بالسيطرة على اليمن من خلال حاكمها "ايرلوا" قد تبخر
الإرياني: حلم طهران بالسيطرة على اليمن من خلال حاكمها "ايرلوا" قد تبخر
منذ ساعة 1223