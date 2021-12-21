شاهد.. دنيا بطمة تحتفل بذكرى زواجها بطريقتها الخاصة

مليكة فؤاد (صدى):
نشرت الفنانة المغربية دنيا بطمة فيديو يوثق احتفالها بذكرى زواجها من المنتج البحريني محمد الترك، وعرضت من خلاله أبرز اللحظات التي عاشاها معاً طوال ٩سنوات.
وشاركت بطمة الفيديو عبر حسابها على انستجرام معلقة عليه "إلى حبيب عمري" حيث تضمن الفيديو أبرز لحظات حياتهما من لقائهما الأول وحفل زفافهما، ووصفته بـ"أجمل تواريخي"
واستعرضت كذلك لقطات من استقبال طفلتهما الأولى "غزل" لتعود وتنقل المرحلة الصعبة من حياتهما خلال اتّهامها بقضية صفحة "حمزة مون بيبي"، وقدّمت الشكر للترك على وقوفه بجانبها في تلك المرحلة الصعبة من حياتها، وكذلك مشاهد من ولادة بطمة لطفلتها الثانية "ليلى روز" التي أنجبتها في ظروف صعبة
وعلّقت دنيا على المقطع قائلةً: "اليوم ذكرى عيد زواجي 21/12/2021،شكراً لك حبيبي على كل شي عشنا سنوات على الحلوة والمرّة وكنت وستظل سندي الله لا يحرمنا منك ويخليك لعيالك كل عام وأنت حبيب قلبي أحبك كلمة قليلة في حقك".