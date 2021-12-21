نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

العثور على رأس مقطوع يطفو على سطح النيل

منذ ساعة
454
1
العثور على رأس مقطوع يطفو على سطح النيل

القاهرة (صدى):
تم العثور على رأس مفصول عن الجسد داخل كيس بلاستيكي باللون الأسود يطفو على مياه نهر النيل داخل إحدى قرى محافظة سوهاج في مصر.

وبدأت السلطات الأمنية العمل لتعثر على باقي الجثة في قاع النهر، بينما كشفت التحقيقات بعد بلاغ شقيق المجني عليه حول اختفاء القتيل لعدة أيام عقب خلافات زوجية، إلى أن وراء غياب الضحية 4 أفراد، بينهم شقيقتان.

ونجحت الأجهزة الأمنية في إلقاء القبض على المتهمين الذين أقروا بارتكابهم للجريمة، وبرروها على أنها بسبب خلافات عائلية ورسائل تهديد أرسلها القتيل.

و عمدت إحدى الشقيقتين باستدراج القاتل، وفور وصوله أخرجت مقصاً وسددت له طعنات عديدة في أماكن متفرقة من جسده، فيما قام الآخر بإخراج سكين وفصل جسده عن رأسه ووضعوه بكيس بلاستيكي أسود وألقوه بالنهر، وبعيد أمتار ألقوا باقي الجثة.

 

 

مصر
جريمة قتل
نهر النيل
سوهاج
رأس مقطوع

التعليقات

بلسم الروح
بلسم الروح عدد التعليقات : 784
منذ دقيقتين
لاحول ولاقوة الابالله

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابوسليمان
البليهي رافع ضغطهم بعد الغرزه. لو يصلي يمكن يقولون ليش تصلي حرام
ابو صالح الرياض
الوطن خط احمر ثم الدين
ابو عبدالرحمن
ماخلانا من النصر جانا الهلال حسبي الله ونعم الوكيل مايبغون الاتحاد يقوى او عنده أظهرة . أنا اللي أعرفه بيوقع للاتحاد كيف راح للهلال...
القادسبه
وين ضرب سالم الدوسري يالجنه الانضباط
الطعس
يا حظه متزوج أنا لهالحين ما تزوجت ورغم أني ما تزوجت إلا أني أشعر بالسعادة لأن ما عندي مسؤولية ولا عندي زوجة تنكد علي...

أخر الأخبار

رجل يصدم الجميع بسبب الشبه الكبير بينه وبين الراحل رشدي أباظة
رجل يصدم الجميع بسبب الشبه الكبير بينه وبين الراحل رشدي أباظة
منذ 3 دقائق 75
بالفيديو.. إحباط تهريب مليون و800 قرص كبتاجون في لوائح زجاجية
بالفيديو.. إحباط تهريب مليون و800 قرص كبتاجون في لوائح زجاجية
منذ 31 دقيقة 1225
بالفيديو.. "السليمان" يوضح المدة التي يجوز للمسافر أن يجمع ويقصر فيها الصلاة
بالفيديو.. "السليمان" يوضح المدة التي يجوز للمسافر أن يجمع ويقصر فيها الصلاة
منذ 44 دقيقة 1406
الكشف عن مدة إيقاف لاعب النصر "تاليسكا"
الكشف عن مدة إيقاف لاعب النصر "تاليسكا"
منذ 46 دقيقة 2061
شاهد.. سقوط مجرمين في قبضة رجال الأمن 
شاهد.. سقوط مجرمين في قبضة رجال الأمن 
منذ 50 دقيقة 1277
تعديلات على اللوائح الرياضية لرالي داكار السعودية 2022
تعديلات على اللوائح الرياضية لرالي داكار السعودية 2022
منذ 51 دقيقة 1155
بالفيديو.. استشاري: حينما يتم اكتشاف سرطان القولون متأخرا تكون الوفاة خلال أشهر
بالفيديو.. استشاري: حينما يتم اكتشاف سرطان القولون متأخرا تكون الوفاة خلال أشهر
منذ 58 دقيقة 1304
بالفيديو.. "المطلق" يوضح حكم الصلاة خلف غلام لم يتجاوز عمره ١٤ عاماً
بالفيديو.. "المطلق" يوضح حكم الصلاة خلف غلام لم يتجاوز عمره ١٤ عاماً
منذ ساعة 1444
حسم الجدل حول ارتداء إيمي سمير غانم الحجاب 
حسم الجدل حول ارتداء إيمي سمير غانم الحجاب 
منذ ساعة 441
الإرياني: حلم طهران بالسيطرة على اليمن من خلال حاكمها "ايرلوا" قد تبخر
الإرياني: حلم طهران بالسيطرة على اليمن من خلال حاكمها "ايرلوا" قد تبخر
منذ ساعة 1223