العثور على رأس مقطوع يطفو على سطح النيل

القاهرة (صدى):
تم العثور على رأس مفصول عن الجسد داخل كيس بلاستيكي باللون الأسود يطفو على مياه نهر النيل داخل إحدى قرى محافظة سوهاج في مصر.
وبدأت السلطات الأمنية العمل لتعثر على باقي الجثة في قاع النهر، بينما كشفت التحقيقات بعد بلاغ شقيق المجني عليه حول اختفاء القتيل لعدة أيام عقب خلافات زوجية، إلى أن وراء غياب الضحية 4 أفراد، بينهم شقيقتان.
ونجحت الأجهزة الأمنية في إلقاء القبض على المتهمين الذين أقروا بارتكابهم للجريمة، وبرروها على أنها بسبب خلافات عائلية ورسائل تهديد أرسلها القتيل.
و عمدت إحدى الشقيقتين باستدراج القاتل، وفور وصوله أخرجت مقصاً وسددت له طعنات عديدة في أماكن متفرقة من جسده، فيما قام الآخر بإخراج سكين وفصل جسده عن رأسه ووضعوه بكيس بلاستيكي أسود وألقوه بالنهر، وبعيد أمتار ألقوا باقي الجثة.