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"محمد الدويش " يعلق على أداء وتصرفات لاعيبة النصر خلال المباراة

منذ ساعة
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"محمد الدويش " يعلق على أداء وتصرفات لاعيبة النصر خلال المباراة

ماجد محمد (صدى):

علق المدرب والمحكم القانوني محمد الدويش على تصرف لاعيبة النصر وآدائهم خلال المباراة التي جمعت بين النصر والاتفاق ضمن منافسات ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين والتي انتهت بفوز النصر على الاتفاق بهدف نظيف.

وقال الدويش من خلال تغريدة له على توتير :" ‏حين تتقدم بهدف ثم تكمل المباراة باستعراضٍ وتعالٍ على الكرة فإنّها تعاقبك، سلمت هذه المرة ولكن ليس في كل مرة"

والتقى نادي النصر، نظيره الاتفاق مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وانتهت المباراة بفوز النصر على الاتفاق بهدف دون رد.

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يعلق
فوز النصر

التعليقات

الوفاء طبعي
الوفاء طبعي عدد التعليقات : 3425
منذ ساعة
الوعد قدام يا فريق راجع لقدام

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أحدث التعليقات

مواطن متضرر من القرارات الغشيمه
هذا قطع ارزاق الناس مخالفات بدون وجه حق موظفو اجادة يقول لازم اطلع بمخالفه تحسب له تحصيل عند مديره يعني الزبدة شركة تبي تربح...
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اخبر الي يشب على الارض مخالفه ولا بس على الضعوف
القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
انا مابعد لقيت الاوله علشان ادور للثانية ياعزيزتي المساء 😂
أبوخالد-أبها.
وتتوالى الأحداث .. لتثيت للقريب والبعيد .. وللعالم اجمع .. أن الإنسان .. هو محور إهتمام قيادة هذه البلاد الطيبه عشت ياوطني .. عزيزا...
ابو محمد 😎 ✍️
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