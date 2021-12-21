"محمد الدويش " يعلق على أداء وتصرفات لاعيبة النصر خلال المباراة

ماجد محمد (صدى):
علق المدرب والمحكم القانوني محمد الدويش على تصرف لاعيبة النصر وآدائهم خلال المباراة التي جمعت بين النصر والاتفاق ضمن منافسات ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين والتي انتهت بفوز النصر على الاتفاق بهدف نظيف.
وقال الدويش من خلال تغريدة له على توتير :" حين تتقدم بهدف ثم تكمل المباراة باستعراضٍ وتعالٍ على الكرة فإنّها تعاقبك، سلمت هذه المرة ولكن ليس في كل مرة"
والتقى نادي النصر، نظيره الاتفاق مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وانتهت المباراة بفوز النصر على الاتفاق بهدف دون رد.