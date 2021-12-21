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التعاون ينتزع فوزا ثمينا من الطائي ويضرب موعدا ناريا مع الاتحاد 

منذ ساعة
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التعاون ينتزع فوزا ثمينا من الطائي ويضرب موعدا ناريا مع الاتحاد 

ماجد محمد (صدى):

انتزع نادي التعاون، فوزا ثمينا من نظيره الطائي، بثلاثة أهداف لاثنين، وحجز بطاقة التأهل إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وسجل الطائي، هدفين متتاليين في الدقيقتين 31 و53، عن طريق دينير جوميز وفهد الجهني.

وأحرز التعاون عن طريق الكاميروني لياندر تاوامبا الفارق، الهدف الأول في الدقيقة 66، والهدف الثاني للتعاون سجله اللاعب أليخاندرو غامارا في الدقيقة 82، وسجل الهدف الثالث للتعاون اللاعب تاوامبا في الدقيقة 2+90.

وبهذا الفوز، ضرب التعاون،  موعدًا ناريًا مع الاتحاد، في ربع نهائي الكأس، يوم 14 فبراير القادم.

الاتحاد
التعاون
الطائي
تاوامبا
غامارا

التعليقات

صادوة ♣️
صادوة ♣️ عدد التعليقات : 3422
منذ 34 دقيقة
مع اني اكرة التعاون لكن بإذن الله يخرج الإتحاد ابو الدنابيش

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أحدث التعليقات

صادوة ♣️
اق ما عنذك احد نشوف اخرتها مع فريق ابو صفر آسيا وثلاثة دوري
واضح ***وصريح
سيحات الله وبحمده سبحان الله العظيم.
عندما يغيب المساء
عسى خير إن شاء الله
الوفاء طبعي
الوعد قدام يا فريق راجع لقدام
عندما يغيب المساء
طيب

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