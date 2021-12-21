التعاون ينتزع فوزا ثمينا من الطائي ويضرب موعدا ناريا مع الاتحاد 

ماجد محمد (صدى):
انتزع نادي التعاون، فوزا ثمينا من نظيره الطائي، بثلاثة أهداف لاثنين، وحجز بطاقة التأهل إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.
وسجل الطائي، هدفين متتاليين في الدقيقتين 31 و53، عن طريق دينير جوميز وفهد الجهني.
وأحرز التعاون عن طريق الكاميروني لياندر تاوامبا الفارق، الهدف الأول في الدقيقة 66، والهدف الثاني للتعاون سجله اللاعب أليخاندرو غامارا في الدقيقة 82، وسجل الهدف الثالث للتعاون اللاعب تاوامبا في الدقيقة 2+90.
وبهذا الفوز، ضرب التعاون، موعدًا ناريًا مع الاتحاد، في ربع نهائي الكأس، يوم 14 فبراير القادم.