رانيا يوسف تشعل الجدل بين جمهورها بحديثها عن الرجال

القاهرة (صدى):
أشعلت الفنانة المصرية رانيا يوسف موجة من الجدل بحديثها عن الرجال ورفعها فكرة الزواج مرة أخرى، قائلة:"مقرفتش من الرجالة، لكن على رأي مدام فيفي عبده I don’t have time".
وأشارت رانيا يوسف:"أنا علمت بناتي ميكذبوش أبداً، ويركزوا في مستقبلهم، وميتجوزوش قبل سن 30 سنة عشان ميشيلوش مسؤوليات بدري".
وحول علاقتها بابنتيها، ذكرت رانيا يوسف: "أقصى عقاب مني لبناتي إني مكلمهمش نص يوم ومردّش على التليفون".
وتابعت: "طلّعوا عليا لقب "باربي" في المدرسة عشان كنت رياضية ومقاييس جسمي متناسقة، وكنت بطلع "نمبر وان" في مسابقات الجمال".