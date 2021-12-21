نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

رانيا يوسف تشعل الجدل بين جمهورها بحديثها عن الرجال

منذ 4 ساعات
714
1
رانيا يوسف تشعل الجدل بين جمهورها بحديثها عن الرجال

القاهرة (صدى):
أشعلت الفنانة المصرية رانيا يوسف موجة من الجدل بحديثها عن الرجال ورفعها فكرة الزواج مرة أخرى، قائلة:"مقرفتش من الرجالة، لكن على رأي مدام فيفي عبده I don’t have time".

وأشارت رانيا يوسف:"أنا علمت بناتي ميكذبوش أبداً، ويركزوا في مستقبلهم، وميتجوزوش قبل سن 30 سنة عشان ميشيلوش مسؤوليات بدري".

وحول علاقتها بابنتيها، ذكرت رانيا يوسف: "أقصى عقاب مني لبناتي إني مكلمهمش نص يوم ومردّش على التليفون".

وتابعت: "طلّعوا عليا لقب "باربي" في المدرسة عشان كنت رياضية ومقاييس جسمي متناسقة، وكنت بطلع "نمبر وان" في مسابقات الجمال".

 

 

الزواج
الجمال
الرجال
باربي
رانيا يوسف
مسابقات

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18939
منذ 38 دقيقة
الست كبرت

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
مطلوب وزارة خاصة باسم رعاية الجانحين على القانون
د محمد ماجد بخش
مطلوب وزارة خاصة اسمها وزارة رعاية الشؤون الوطنية
د محمد ماجد بخش
كلن
د محمد ماجد بخش
انا انصح بعدم تناول المعصوب يوم المبارة
د محمد ماجد بخش
سبحان من رزق الشيخ المطلق حب الناس وثقتهم في علمه وسبحان من جعل فيه ناصحا أمينا وكيّساً فطناً

أخر الأخبار

ردة فعل وزير الشؤون الإسلامية بعد شكوى إمام مسجد من تأخر الصيانة
ردة فعل وزير الشؤون الإسلامية بعد شكوى إمام مسجد من تأخر الصيانة
منذ 49 دقيقة 1304
الشرطة تداهم نادي إنتر ميلان
الشرطة تداهم نادي إنتر ميلان
منذ 57 دقيقة 1192
فيديو.. الكشف عن وصية محمد الشمري التي تركها في مجلسه
فيديو.. الكشف عن وصية محمد الشمري التي تركها في مجلسه
منذ ساعة 1624
فييتو على رادار فالنسيا الإسباني
فييتو على رادار فالنسيا الإسباني
منذ ساعة 1286
وفاة الأمير نهار بن سعود بن عبدالعزيز
وفاة الأمير نهار بن سعود بن عبدالعزيز
منذ ساعة 1873
شاهد.. إصابات ووفيات بانهيار مبنى في إيران
شاهد.. إصابات ووفيات بانهيار مبنى في إيران
منذ ساعتين 1301
تعليق استشاري طب أسرة على تطعيم أول طفل في المملكة باللقاح
تعليق استشاري طب أسرة على تطعيم أول طفل في المملكة باللقاح
منذ ساعتين 1416
تعليق الدكتور "السليمان" بعد تعيينه محافظًا للهيئة العامة للتطوير الدفاعي
تعليق الدكتور "السليمان" بعد تعيينه محافظًا للهيئة العامة للتطوير الدفاعي
منذ ساعتين 1528
كيفية وشروط تقسيط ضريبة القيمة المضافة
كيفية وشروط تقسيط ضريبة القيمة المضافة
منذ ساعتين 1417
رجل يصدم الجميع بسبب الشبه الكبير بينه وبين الراحل رشدي أباظة
رجل يصدم الجميع بسبب الشبه الكبير بينه وبين الراحل رشدي أباظة
منذ 3 ساعات 621