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بالفيديو.. أخصائية إجتماعية توضح ايجابيات وسلبيات ترك الأحفاد عند الجدات

منذ ساعة
1428
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بالفيديو.. أخصائية إجتماعية توضح ايجابيات وسلبيات ترك الأحفاد عند الجدات

الرياض (صدى):
تحدثت الاخصائية الاجتماع الدكتورة تغريد السمان، عن إيجابيات وسلبيات وجود الأطفال مع الجدات، لافتة إلى أن هذه الخطوة تعطيهم بعض الأمان والاستقرار النفسي، موضحة بعض القواعد لتلاشي تلك السلبيات.

وقالت الدكتورة تغريد أن الجد والجدة لا يقدمون إلى الحب والدلع للأطفال حيث يلبون جمع متطلباتهم ولا يعاملونهم بشيء من الصرامة عند الخطأ، وذلك حبا فيهم ولكن هذه الخطوة تنعكس سلبيا على تربيتهم.

وتابعت، على الجد والجدة أن يتعاملوا بشئ من الصرامة لدى الأطفال عندما يخطئون، ولا يقدمون الحب المطلق في جميع الأحوال، مع وضع بعض الحدود لتقييم سلوكهم وتنميتها.

وأشارت إلى ضرورة تعليم وتعويد الأطفال على الخصوصية ووضع بعض القوانين و اتباعها من قبل الأمهات وكذلك الأطفال، حيث تقوم الأمهات بتعليم الأطفال كيفية التعامل مع الآخرين واحترام خصوصياتهم.

 

الأمهات
ايجابيات
سلبيات
الجد
الجدة
تربية الأطفال

التعليقات

عندما يغيب المساء
عندما يغيب المساء عدد التعليقات : 83866
منذ 16 دقيقة
والله انك كذاااااااابه الجد والجده ما يرضون الغلط

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أحدث التعليقات

صادوة ♣️
اق ما عنذك احد نشوف اخرتها مع فريق ابو صفر آسيا وثلاثة دوري
واضح ***وصريح
سيحات الله وبحمده سبحان الله العظيم.
عندما يغيب المساء
عسى خير إن شاء الله
الوفاء طبعي
الوعد قدام يا فريق راجع لقدام
عندما يغيب المساء
طيب

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