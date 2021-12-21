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كلن على همه سرى
منذ 15 ساعة
1960
1
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التعليقات
ابو عمار
عدد التعليقات : 56201
منذ 8 دقائق
ههههههههههههههههههههههههههههههه علاج الاكتئاب ركعتين الضحى و الزوج المحترم
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أحدث التعليقات
faeiz
وين الشايب يقول المفروض يأجلون المباراة لغياب لاعبين من الاتفاق لمشاركتهم في البطولة العربية ولا عشان فريقه مستفيد
ابوعبد العزيز
الله يحفضهن
faeiz
لجنة الانضباط ماعندها ماعندي جدتي اللاعبين يضربون ويتصرفون تصرفات لارياضيه ولاعقوبات لهم لناس وناس العقوبات فقط
ابوعبد العزيز
الله يرحمه
ابوعبد العزيز
الله يرحمه
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