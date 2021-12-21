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شاهد.. فعاليات مواسم السعودية ودورها في صناعة السياحة

منذ 5 ساعات
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شاهد.. فعاليات مواسم السعودية ودورها في صناعة السياحة

الرياض (صدى):
أوضح راجح الحارثي المهتم بالسياحة، أن المملكة خلال هذه الفترة تشهد حركة سياحية وثقافية وترفيهية كبيرة جدا و غير مسبوقة، حيث تتواجد جميع الجنسيات للاستمتاع بتلك المشاهد العظيمة وذلك خلال فعاليات مواسم السعودية في صناعة السياحة.

وأضاف الحارثي، :"الأمر المختلف حاليا هو أن جميع الفعاليات المقامة في المملكة تناسب جميع الأعمار كما إنها تجذب السياح من مختلف البلدان الخارجية."

وتابع، كومبات فيلد تقدم متعة حقيقية مباشره للجميع سواء كان أطفال، كبار أو شباب فالجميع يمكنهم الاستمتاع هناك بكافة الأشكال والسبل.

المملكة
فعاليات
كومبات فيلد
مواسم السعودية

التعليقات

مراقب
مراقب عدد التعليقات : 51
منذ 6 دقائق
اني اتحسر عندما اشاهد المواطن يدفع الرسوم والضرائب والمخالفات ثم يرى الاموال تهدر امام عينه

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أحدث التعليقات

ابوسليمان
البليهي رافع ضغطهم بعد الغرزه. لو يصلي يمكن يقولون ليش تصلي حرام
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