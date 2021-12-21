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النيابة العامة: السجن 5 سنوات لمن يغش في منتجات التجميل

منذ 57 دقيقة
1218
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النيابة العامة: السجن 5 سنوات لمن يغش في منتجات التجميل

الرياض (صدى):
حذرت النيابة العامة من الغش في منتجات التجميل، مضيفة أن ارتكاب هذا الغش يعد جريمة تصل عقوباتها إلى السجن والغرامة.

وأوضحت أن العقوبة تنص على 5 سنوات فضلا عن غرامة 5 ملايين ريال، وتطال العقوبة المقررة في هذا الشأن كل من شارك عن طريق التحريض أو الاتفاق أو المساعدة.

ونوهت بأن المنتج المغشوش هو كل منتج تم عمدًا تغيير محتواه أو هويته أو مصدره سواء احتوى على المكونات نفسها أو على مكونات خاطئة أو كان من دون مكونات، مؤكدة أن هذا النوع من الجرائم كبيرة وموجبة للتوقيف طبقا لقرار معالي النائب العام رقم 1 وتاريخ 1/1/ 1442هـ.

 

السجن
النيابة العامة
الغرامة
الغش في منتجات التجميل

التعليقات

القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️ عدد التعليقات : 67199
منذ 38 دقيقة
هذا مفروض مؤبد

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أحدث التعليقات

علي الشريف
أهبل
ابوبدر
باقي الامم المتحدة وهيئة حقوق الانسان وهيئة تنظيم برامج الاطفال حقه وهيئة المحلفين في كوكب الهونولولو . ين سطول التي ام اس برنامج عالمي...
الوفاء طبعي
ستخضع لكبيرها زعيم آسيا اما من بطولاتة ثلاث نقاط وخرق فلا مكان لة في أكبر قارات العالم،،، الآسيوية صعبة قوية، ومن أراد الصياح فليصيح
القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
تمام
القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
هذا مفروض مؤبد

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