النيابة العامة: السجن 5 سنوات لمن يغش في منتجات التجميل

الرياض (صدى):
حذرت النيابة العامة من الغش في منتجات التجميل، مضيفة أن ارتكاب هذا الغش يعد جريمة تصل عقوباتها إلى السجن والغرامة.
وأوضحت أن العقوبة تنص على 5 سنوات فضلا عن غرامة 5 ملايين ريال، وتطال العقوبة المقررة في هذا الشأن كل من شارك عن طريق التحريض أو الاتفاق أو المساعدة.
ونوهت بأن المنتج المغشوش هو كل منتج تم عمدًا تغيير محتواه أو هويته أو مصدره سواء احتوى على المكونات نفسها أو على مكونات خاطئة أو كان من دون مكونات، مؤكدة أن هذا النوع من الجرائم كبيرة وموجبة للتوقيف طبقا لقرار معالي النائب العام رقم 1 وتاريخ 1/1/ 1442هـ.