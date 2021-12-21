شاهد.. غدير السبتي ترد على منتقدي رقصتها في موسم الرياض

أميرة خالد (صدى):
أثارت غدير السبتي حالة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي بردها على منتقدي رقصتها في مسرحية I Wish، ضمن فعاليات موسم الرياض 2021
وقالت غدير السبتي إنها لم تنزعج من الانتقادات والتعليقات السلبية على رقصتها في المسرحية، لافته إلى أنها سمعت الكثير من الكلام مثل أن هذه الرقصة لا تناسب عمرها قائلة :" لماذا الأجانب يرقصون ويستمتع الجمهور معهم؟ جينيفر لوبيز عندها 60 سنة وبترقص والجمهور بيستمتع بس إحنا ما عندنا هذه الثقافة".
وأضافت: "لا أحد يقول على جينيفر لوبيز إن عمرها ما يناسب الرقصة ويستمتعون بما تقدمه، لكن نحن ليس لدينا نفس الثقافة الموجودة في الخارج، كل كلمة وكل تنمر كتب في حقي جعلته سلم أصعد عليه لأصل إلى القمة".
وتابعت: " أنا لا أهتم بالشكل أو العمر، ولكن مايهمني هو العمل الذي أقدمه، فعندما أشاهد الفيديو الذي رقصت من خلاله أشعر بالفخر أن عمري 47 عاما ووزني 50 كيلو جرام، وأظهر على هذا النحو وأقدم الاستعراض على المسرح"
بينما نشرت مي العيدان الفيديو الخاص بغدير السبتي عبر حسابها الشخصي على تطبيق انستجرام، مدافعة عنها: "انا ما ادري اشحقه مبكرين الموضوع مسرحيه لطفل وطول عمر مسرحيات الأطفال فيها رقص واستعراض والمسرحيه جوها اجنبي والكل رقص مو بس انتصار الشراح وهدى حسين وزهره الخرجي حتى بمسرحيات الكبار فيها رقص بنات وشباب ماهي حاله غريبه والبنت لبسها مستور ماطلع منها شي هذا اللي ينطبق عليه المثل سوو من الحبه قبه".