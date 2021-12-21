بالفيديو.. نواف التمياط: الهلال ليس في أزمة

ماجد محمد (صدى):
علق لاعب الهلال والمنتخب الوطني سابقا، نواف التمياط، على تراجع مستويات الهلال في الآونة الأخيرة، مؤكدًا أن ما يحدث مع النادي أمر طبيعي ويحدث في عالم كرة القدم.
وأكد أن الهلال ليس في أزمة، وأن اللاعبين يدركون ما يطلبه الجمهور منهم، مضيفا أنه من المبكر الحديث عن إقالة مدرب الفريق، ليوناردو جارديم، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه في برنامج "صدى الملاعب" المذاع على قناة "mbc".
وأشاد بتنظيم البطولة خاصة في ظل إقامتها تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم"فيفا"، مضيفا أن اللاعب التونسي "حنبعل" قدم نفسه بشكل مميز.