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راعية أغنام رايقه
منذ 5 ساعات
1532
1
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التعليقات
عندما يغيب المساء
عدد التعليقات : 83868
منذ 6 دقائق
اكيد بتكون رايقه احسن مهنه
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أحدث التعليقات
صادوة ♣️
اق ما عنذك احد نشوف اخرتها مع فريق ابو صفر آسيا وثلاثة دوري
واضح ***وصريح
سيحات الله وبحمده سبحان الله العظيم.
عندما يغيب المساء
عسى خير إن شاء الله
الوفاء طبعي
الوعد قدام يا فريق راجع لقدام
عندما يغيب المساء
طيب
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