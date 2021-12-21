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أمطار غزيرة تتسبب في وقف مباراة كرة قدم

منذ 7 ساعات
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التعليقات

مصطفى زيتون
مصطفى زيتون عدد التعليقات : 52
منذ 13 دقيقة
هذه بسوريا جبله والحريه

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أحدث التعليقات

مصطفى زيتون
هذه بسوريا جبله والحريه
عوض بدري
التعاون هو اول من ادخل التيفو في السعوديه عام 1986
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يبدو ان الحكم صديق للمحلل ويجامله يعني معقوله ماشاف الاخطاء الكارثيه للحكم

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