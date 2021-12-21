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أمطار غزيرة تتسبب في وقف مباراة كرة قدم
منذ 7 ساعات
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التعليقات
مصطفى زيتون
عدد التعليقات : 52
منذ 13 دقيقة
هذه بسوريا جبله والحريه
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أحدث التعليقات
مصطفى زيتون
هذه بسوريا جبله والحريه
عوض بدري
التعاون هو اول من ادخل التيفو في السعوديه عام 1986
4everx2
بجد والله الحياة صارت صعبة جداً انا ك شاب اعاني كثيير جداً 😔💔 صارت الفتاة الآن تريد فقك الرفاهية ولاتفكر بتكوين أسرة وصرت افكر...
كمال محمد
الله يرحمهم ويجعلهم من أصحاب اليمين وانا لله وانا اليه راجعون
ربيعان الربيعان
يبدو ان الحكم صديق للمحلل ويجامله يعني معقوله ماشاف الاخطاء الكارثيه للحكم
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