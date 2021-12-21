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عامل بنشر ينجو من موت محقق
منذ 9 ساعات
1868
1
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التعليقات
واضح ***وصريح
عدد التعليقات : 15225
منذ ساعة
هيا قولوا حرمة بعد؟
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أحدث التعليقات
مواطن متضرر من القرارات الغشيمه
هذا قطع ارزاق الناس مخالفات بدون وجه حق موظفو اجادة يقول لازم اطلع بمخالفه تحسب له تحصيل عند مديره يعني الزبدة شركة تبي تربح...
انا
اخبر الي يشب على الارض مخالفه ولا بس على الضعوف
القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
انا مابعد لقيت الاوله علشان ادور للثانية ياعزيزتي المساء 😂
أبوخالد-أبها.
وتتوالى الأحداث .. لتثيت للقريب والبعيد .. وللعالم اجمع .. أن الإنسان .. هو محور إهتمام قيادة هذه البلاد الطيبه عشت ياوطني .. عزيزا...
ابو محمد 😎 ✍️
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