أطول رجل في العالم يبحث عن فتاة أحلامه في روسيا

موسكو (صدى):
توجه سلطان كوسين، أطول رجل في العالم، إلى روسيا من أجل البحث عن فتاة أحلامه.
وقال العريس البالغ من العمر 38 عامًا: "إذا وقعت الفتاة الروسية في الحب، فستحب للأبد"، وفقا لوكالة سبوتنيك.
وكشف كوسين عن مواصفات العروس المنشودة: "يجب أن تكون بيضاء، ولقد سمعت أن الروسيات يحبون الرجال الجذابين، ولكن يجب أن يكونوا مهذبين أيضا".
وعن طول العروس التي يبحث كوسين عنها، قال: "يجب أن يكون طولها على الأقل مترين، يجب أن تكون طويلة قليلًا".
وأضاف كوسين أنه معتاد بالفعل على حجمه، لكن الناس يسخرون منه ويسببون له الإزعاج.
ويبلغ طول سلطان كوسين 251 سنتمترًا، وبدأ نموه يتجاوز الحدود الطبيعية في سن المراهقة، وحاول الأطباء إيقاف ذلك وأجروا له عملية جراحية خطيرة وهو في سن الخامسة عشرة، ولكنها ساعدت جزئيا فقط.