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شاهد.. كيف أجاب مواطنون على سؤال حول الأسباب التي تدفع الرجل للزواج بالثانية

منذ ساعتين
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شاهد.. كيف أجاب مواطنون على سؤال حول الأسباب التي تدفع الرجل للزواج بالثانية

الرياض (صدى):
بث برنامج صباح السعودية تقريرا استعرض خلاله آراء الشارع السعودي حول الأسباب التي تدفع الرجل للزواج مرة أخرى.

وقال مواطن أن الله سبحانه وتعالى شرع للإنسان الزواج ب 4 نساء ولم يربط ذلك بظرف أو زمن معين واذا أراد الرجل الزواج بأخرى لا يعد نقيصة في حق المرأه الأولى أو أنها لم تعد صالحة للحياة الزوجيه أو مقصرة في شؤونه.

وتابع وصف الزواج على المرأة أو التعدد بالخيانة فهذا مخالف لسنة الله.

وقال مواطن إذا كانت الزوجة مريضة أو غير قادرة على الإنجاب يكون الاختيار موفق. وأضاف آخر أن الرجل محدد له الله الزواج بأربعة وهذا يتعلق بالرجل وقناعاته الكاملة بشرط أن يقوم بواجباته الكاملة فطالما قادر على تحقيق العدل بينهم يمكنه الزواج.

ورأت مواطنة انه يحق للرجل الزواج بأخرى إذا كانت زوجته مقصرة معه ولم تهتم به وبحياتها الشخصية.

 

مواطنون
الخيانة
التعدد
زواج الرجل بثانية
أسباب الزواج

التعليقات

واحد منصف
واحد منصف عدد التعليقات : 225
منذ ساعة
العجيب ان المراة عندنا تاخذ كل حقوقها الشرعية والنظامية وغيرها
والرجل عندنا لا يستطيع ان ياخذ ابسط حقوقه الشرعية والنظامية

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أحدث التعليقات

ربيعان الربيعان
يبدو ان الحكم صديق للمحلل ويجامله يعني معقوله ماشاف الاخطاء الكارثيه للحكم
الموسى
اسال الله التوفيق للهلال العالمي فوق كل ارض وتحت كل سماء وان شاءالله مزيدا من البطولات
بلسم الروح
لاحول ولاقوة الابالله
الوفاء طبعي
كجمغلو كذاب ومنافق ويش سوا فيك الزعيم داعس خشتك وكاتم بلفك يا ورع،، سمعني صياحك يا وضيع
kkkk
بالتوفيق لزعيم اسيا العالمي

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