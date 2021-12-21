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سعود الصرامي لـ الأهلي: "لماذا هذا الصمت بشأن "بلايلي"

منذ ساعتين
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سعود الصرامي لـ الأهلي: "لماذا هذا الصمت بشأن "بلايلي"

نواف السالم (صدى):
وجه سعود الصرامي، المتحدث السابق لنادي النصر، سؤال لنادي الأهلي بشأن اللاعب الجزائري يوسف بلايلي.

وقال الصرامي خلال حديثه في برنامج " الحصاد الرياضي " : لماذا هذا الصمت بشأن "بلايلي"، وعدم المطالبة بحقوق النادي حتى الآن.

وأضاف : لماذا لم تذهب إدارة الأهلي إلى الفيفا وتطالب اللاعب بلايلي بالمبلغ الكبير الذي في ذمة اللاعب.

وتابع : الأهلي لم يعرف درب الفيفا، فمن دعم الصفقة هو من تنازل عن المبلغ.

وكان فيصل الشعيبي، المدير التنفيذي لنادي قطر، قد قال إن يوسف بلايلي مازال لديه مشكلة مع الأهلي ولم تنته حتى الآن، وأشكر مسؤوليه على تفهمهم الفترة الماضية وعدم ذهابهم إلى الاتحاد الدولي لشكوى اللاعب والنادي".

وأضاف فيصل الشعيبي قائلًا: "هناك مبلغ يجب على اللاعب أن يدفعه للنادي الأهلي السعودي، وإلى اليوم لم تنته مشكلة بلايلي، ونشكر اللاعب ونتمنى له التوفيق".

 

النصر
الأهلي
سعود الصرامي
الحصاد الرياضي
بلايلي

التعليقات

الوفاء طبعي
الوفاء طبعي عدد التعليقات : 3418
منذ ساعة
ابو خرقة،، لو المشكلة لصالح الهلال وليس الأهلي لكنت قلت عكس كلامك لان الزعيم حارق دمك وداعس أحلامك يا صغير آسيا،، الآسيوية صعبة قوية ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها انا فقراوي قرنبعاوي وعلى الآسيوية ماني قاوي

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أحدث التعليقات

ربيعان الربيعان
يبدو ان الحكم صديق للمحلل ويجامله يعني معقوله ماشاف الاخطاء الكارثيه للحكم
الموسى
اسال الله التوفيق للهلال العالمي فوق كل ارض وتحت كل سماء وان شاءالله مزيدا من البطولات
بلسم الروح
لاحول ولاقوة الابالله
الوفاء طبعي
كجمغلو كذاب ومنافق ويش سوا فيك الزعيم داعس خشتك وكاتم بلفك يا ورع،، سمعني صياحك يا وضيع
kkkk
بالتوفيق لزعيم اسيا العالمي

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