سعود الصرامي لـ الأهلي: "لماذا هذا الصمت بشأن "بلايلي"

نواف السالم (صدى):
وجه سعود الصرامي، المتحدث السابق لنادي النصر، سؤال لنادي الأهلي بشأن اللاعب الجزائري يوسف بلايلي.
وقال الصرامي خلال حديثه في برنامج " الحصاد الرياضي " : لماذا هذا الصمت بشأن "بلايلي"، وعدم المطالبة بحقوق النادي حتى الآن.
وأضاف : لماذا لم تذهب إدارة الأهلي إلى الفيفا وتطالب اللاعب بلايلي بالمبلغ الكبير الذي في ذمة اللاعب.
وتابع : الأهلي لم يعرف درب الفيفا، فمن دعم الصفقة هو من تنازل عن المبلغ.
وكان فيصل الشعيبي، المدير التنفيذي لنادي قطر، قد قال إن يوسف بلايلي مازال لديه مشكلة مع الأهلي ولم تنته حتى الآن، وأشكر مسؤوليه على تفهمهم الفترة الماضية وعدم ذهابهم إلى الاتحاد الدولي لشكوى اللاعب والنادي".
وأضاف فيصل الشعيبي قائلًا: "هناك مبلغ يجب على اللاعب أن يدفعه للنادي الأهلي السعودي، وإلى اليوم لم تنته مشكلة بلايلي، ونشكر اللاعب ونتمنى له التوفيق".