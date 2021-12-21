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شاهد.. أول طفل في المملكة يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا

منذ ساعة
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شاهد.. أول طفل في المملكة يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا

الرياض (صدى):
نشرت وزارة الصحة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أظهرت تلقى اول طفل الجرعة الأولى من لقاح كورونا.

وظهر الطفل خلال الصورة وهو يتلقى لقاح كورونا في جو يتسم بالهدوء وسط الإجراءات الاحترازية المتبعة من قبل الوزارة حرصا علة سلامة المواطنين.

وكانت وزارةالصحة اعلنت عن بدء تطعيم الفئة العمرية من (5-11) عاماً بلقاح كورونا وذلك حرصاً على سلامتهم وحمايتهم من المتحورات والمضاعفات.

وأشارت الوزارة إلى أن الأولوية لمن يعانون من حالات قد تجعلهم أكثر عرضة لمضاعفات الفيروس.

وكانت وزارة الصحة، قد أكدت أنه يُمكن تلقي الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا، بعد مُضي 3 أشهر من أخذ الجرعة الثانية.

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الصحة
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المتحورات

التعليقات

قرم
قرم عدد التعليقات : 618
منذ ساعة
خل نشوف النتيجه وبعدين نشوف.
قرم
قرم عدد التعليقات : 618
منذ ساعة
ظاهرة مرض التثدي لدى الشباب اصبحت منتشره.

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أحدث التعليقات

الوفاء طبعي
ابو خرقة،، لو المشكلة لصالح الهلال وليس الأهلي لكنت قلت عكس كلامك لان الزعيم حارق دمك وداعس أحلامك يا صغير آسيا،، الآسيوية صعبة قوية...
واضح ***وصريح
مبرووووك يادكتور،، أجمل وسام إستحقاق، وتكريم تستحقه،،
السلام
محمد على الحربي
محمد على الحربي
محمد على الحربي
سامي الحربي
سامي الحربي.

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