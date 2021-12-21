شاهد.. أول طفل في المملكة يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا

الرياض (صدى):
نشرت وزارة الصحة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أظهرت تلقى اول طفل الجرعة الأولى من لقاح كورونا.
وظهر الطفل خلال الصورة وهو يتلقى لقاح كورونا في جو يتسم بالهدوء وسط الإجراءات الاحترازية المتبعة من قبل الوزارة حرصا علة سلامة المواطنين.
وكانت وزارةالصحة اعلنت عن بدء تطعيم الفئة العمرية من (5-11) عاماً بلقاح كورونا وذلك حرصاً على سلامتهم وحمايتهم من المتحورات والمضاعفات.
وأشارت الوزارة إلى أن الأولوية لمن يعانون من حالات قد تجعلهم أكثر عرضة لمضاعفات الفيروس.
وكانت وزارة الصحة، قد أكدت أنه يُمكن تلقي الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا، بعد مُضي 3 أشهر من أخذ الجرعة الثانية.