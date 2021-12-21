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لقطات مرعبه وسط الاعاصير
منذ 50 دقيقة
572
1
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التعليقات
رااايق
عدد التعليقات : 10434
منذ 17 دقيقة
ووووف **
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أحدث التعليقات
عبدالله
إلى حيث ألقت رحلها أم قشعم
د محمد ماجد بخش
الله يعين على أمور الصحة والدين
د محمد ماجد بخش
ربي ينتقم منهم
رااايق
ووووف **
د محمد ماجد بخش
مالك لوا
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