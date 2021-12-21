إيلون ماسك: "ميتافيرس" مجرد لغة تسويقية في هذه المرحلة

وكالات (صدى):
قال "إيلون ماسك" الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" أن مصطلح "ميتافيرس" مجرد لغة تسويقية في هذه المرحلة.
وأوضح "ماسك" في تغريدة عبر موقع "تويتر": "الميتافيرس والمعروف أيضًا باسم ويب 3 هو في الأساس كلمة طنانة للتسويق".
جاء ذلك ردًا على فيديو عبر "تيك توك" قام بمشاركته يظهر "ديفيد ليترمان" ينتقد "بيل جيتس" بسبب فكرة الإنترنت الوليد آنذاك.
وأضاف "ماسك" في تغريدات لاحقة: "بالنظر إلى طبيعة الحاضر التي لا يمكن تصورها تقريبًا، كيف سيكون المستقبل؟، أنا لا أقترح أن ويب 3 حقيقي، يبدو كلمة طنانة تسويقية أكثر منه واقع في الوقت الحالي، فقط أتساءل كيف سيكون المستقبل في غضون 10 أو 20 أو 30 عامًا؟، 2051 يبدو مستقبلًا مجنوناً".