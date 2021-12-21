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إيلون ماسك: "ميتافيرس" مجرد لغة تسويقية في هذه المرحلة

منذ ساعة
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إيلون ماسك: "ميتافيرس" مجرد لغة تسويقية في هذه المرحلة

وكالات (صدى):
قال "إيلون ماسك" الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" أن مصطلح "ميتافيرس" مجرد لغة تسويقية في هذه المرحلة.

وأوضح "ماسك" في تغريدة عبر موقع "تويتر": "الميتافيرس والمعروف أيضًا باسم ويب 3 هو في الأساس كلمة طنانة للتسويق".

جاء ذلك ردًا على فيديو عبر "تيك توك" قام بمشاركته يظهر "ديفيد ليترمان" ينتقد "بيل جيتس" بسبب فكرة الإنترنت الوليد آنذاك.

وأضاف "ماسك" في تغريدات لاحقة: "بالنظر إلى طبيعة الحاضر التي لا يمكن تصورها تقريبًا، كيف سيكون المستقبل؟، أنا لا أقترح أن ويب 3 حقيقي، يبدو كلمة طنانة تسويقية أكثر منه واقع في الوقت الحالي، فقط أتساءل كيف سيكون المستقبل في غضون 10 أو 20 أو 30 عامًا؟، 2051 يبدو مستقبلًا مجنوناً".

إيلون ماسك
ميتافيرس
لغة تسويقية

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18915
منذ 41 دقيقة
كلام مجرد

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أحدث التعليقات

عبدالله
إلى حيث ألقت رحلها أم قشعم
د محمد ماجد بخش
الله يعين على أمور الصحة والدين
د محمد ماجد بخش
ربي ينتقم منهم
رااايق
ووووف **
د محمد ماجد بخش
مالك لوا

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