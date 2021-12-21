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المقبل : معرض المسكوكات الإسلامية يحتوي على عملات نادرة.. ويستقبل الزوار بدءا من الغد

منذ ساعة
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المقبل : معرض المسكوكات الإسلامية يحتوي على عملات نادرة.. ويستقبل الزوار بدءا من الغد

الرياض (صدى):
قال عبدالله المقبل مدير عام المسكوكات الاسلامية أن المعرض أن يحتوي على اكثر من 200 عملة إسلامية نادرة من العصر الأموي والعباسي بعضها ضرب في المملكة والبعض في المشرق والمغرب العربي ، ويتميز باستخدام التقنية الحديثة في جميع أجنحة المعرض.

وأوضح أن المعرض يعتمد على الواقع الافتراضي المعزز ويوجد بها غرفة رقمية يستخدم فيها التقنية بالاسقاط الضوئي للعملات وتصوير ثلاثي الأبعاد لها.

وأكد المقبل أن جميع العملات المشاركة في المحضر تم تسجيل الأصول الرقمية للعملات وتوثيقها للمكتبة، ويشمل المعرض الإرشاد الذاتي واختبار المعلومات ، مشيرا إلى أنه سيستقبل الزوار بدءاً من الغد.

 

الزوار
معرض المسكوكات الإسلامية
عملات نادرة

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18915
منذ 39 دقيقة
أهلاً وسهلاً ومرحباً ... بكل زائرة وزائر ... وزيارة

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أحدث التعليقات

عبدالله
إلى حيث ألقت رحلها أم قشعم
د محمد ماجد بخش
الله يعين على أمور الصحة والدين
د محمد ماجد بخش
ربي ينتقم منهم
رااايق
ووووف **
د محمد ماجد بخش
مالك لوا

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