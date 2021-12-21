المقبل : معرض المسكوكات الإسلامية يحتوي على عملات نادرة.. ويستقبل الزوار بدءا من الغد

الرياض (صدى):
قال عبدالله المقبل مدير عام المسكوكات الاسلامية أن المعرض أن يحتوي على اكثر من 200 عملة إسلامية نادرة من العصر الأموي والعباسي بعضها ضرب في المملكة والبعض في المشرق والمغرب العربي ، ويتميز باستخدام التقنية الحديثة في جميع أجنحة المعرض.
وأوضح أن المعرض يعتمد على الواقع الافتراضي المعزز ويوجد بها غرفة رقمية يستخدم فيها التقنية بالاسقاط الضوئي للعملات وتصوير ثلاثي الأبعاد لها.
وأكد المقبل أن جميع العملات المشاركة في المحضر تم تسجيل الأصول الرقمية للعملات وتوثيقها للمكتبة، ويشمل المعرض الإرشاد الذاتي واختبار المعلومات ، مشيرا إلى أنه سيستقبل الزوار بدءاً من الغد.