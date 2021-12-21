بالفيديو.. ناقد رياضي: تصرف علي البليهي لا يليق بلاعبي صفوف الهلال

ماجد محمد (صدى):
أكد الناقد الرياضي عادل عصام الدين، أن تصرف اللاعب علي البليهي حينما ألقى الحذاء في الملعب بعد هدف الهلال في مرمى الرائد الذي ألغي فيما بعد، لا يليق بلاعبي صفوف الهلال.
وأوضح عادل عصام الدين، أن الهلال له اسم كبير ولم يفهم لماذا تصرف علي البليهي مثل ذلك التصرف، قائلًا أنه "مقاتل من الطراز الأول وهذا ما يعجبني"؛ حيث أن هذه الروح القتالية تدب في بقية الصفوف.
وأشار إلى أن "له تأثيرًا كبيرًا ولكن لم يعجبني تصرف الحذاء وما عرفت إيش المقصود.. ولو كنت مدربًا ماريجا رأس حربة وعلى الجانبين سالم الدوسري وكاريلو هذا هجوم هلالي خطير"، بحسب برنامج "المنتصف" على قناة "الإخبارية".