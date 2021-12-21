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بالفيديو.. ناقد رياضي: تصرف علي البليهي لا يليق بلاعبي صفوف الهلال

منذ ساعة
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بالفيديو.. ناقد رياضي: تصرف علي البليهي لا يليق بلاعبي صفوف الهلال

ماجد محمد (صدى):
أكد الناقد الرياضي عادل عصام الدين، أن تصرف اللاعب علي البليهي حينما ألقى الحذاء في الملعب بعد هدف الهلال في مرمى الرائد الذي ألغي فيما بعد، لا يليق بلاعبي صفوف الهلال.

وأوضح عادل عصام الدين، أن الهلال له اسم كبير ولم يفهم لماذا تصرف علي البليهي مثل ذلك التصرف، قائلًا أنه "مقاتل من الطراز الأول وهذا ما يعجبني"؛ حيث أن هذه الروح القتالية تدب في بقية الصفوف.

وأشار إلى أن "له تأثيرًا كبيرًا ولكن لم يعجبني تصرف الحذاء وما عرفت إيش المقصود.. ولو كنت مدربًا ماريجا رأس حربة وعلى الجانبين سالم الدوسري وكاريلو هذا هجوم هلالي خطير"، بحسب برنامج "المنتصف" على قناة "الإخبارية".

 

الهلال
الرائد
دوري المحترفين
علي البليهي
ناقد رياضي

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18915
منذ 20 دقيقة
صح صح له يصح صح لك

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أحدث التعليقات

عبدالله
إلى حيث ألقت رحلها أم قشعم
د محمد ماجد بخش
الله يعين على أمور الصحة والدين
د محمد ماجد بخش
ربي ينتقم منهم
رااايق
ووووف **
د محمد ماجد بخش
مالك لوا

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