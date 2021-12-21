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لجنة المسابقات تطالب الأندية بتحديث قوائم الفرق

منذ 3 ساعات
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لجنة المسابقات تطالب الأندية بتحديث قوائم الفرق

ماجد محمد (صدى):
أصدرت لجنة المسابقات برابطة دوري المحترفين، تعميمًا إلى كافة أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بتحديث قوائم الفرق الرسمية.

وطالبت لجنة المسابقات أندية دوري المحترفين، بتحديث قوائم فرقها الرسمية على نظام SPLIS الإلكتروني؛ حيث منحت مهلة للأندية لتحديث القوائم، خلال الفترة بين 2 يناير و8 فبراير المقبلين.

وكشفت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين بالاتحاد السعودي لكرة القدم، عن موعد فتح باب فترة الانتقالات الشتوية، في الفترة بين 2 و30 يناير المقبل، على أن تدرس لجنة المسابقات في الرابطة، طلبات التسجيل خلال 7 أيام عمل، قبل غلق باب التعديل والإضافة على قوائم الفرق في المدة المحددة.

 

 

دوري المحترفين
لجنة المسابقات
أندية دوري المحترفين
قوائم الفرق الرسمية

التعليقات

سامي الحربي
سامي الحربي عدد التعليقات : 2
منذ 7 دقائق
سامي الحربي.
محمد على الحربي
محمد على الحربي عدد التعليقات : 1
منذ 5 دقائق
محمد على الحربي
السلام
السلام عدد التعليقات : 2
منذ 4 دقائق
محمد على الحربي

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أحدث التعليقات

الوفاء طبعي
ابو خرقة،، لو المشكلة لصالح الهلال وليس الأهلي لكنت قلت عكس كلامك لان الزعيم حارق دمك وداعس أحلامك يا صغير آسيا،، الآسيوية صعبة قوية...
واضح ***وصريح
مبرووووك يادكتور،، أجمل وسام إستحقاق، وتكريم تستحقه،،
السلام
محمد على الحربي
محمد على الحربي
محمد على الحربي
سامي الحربي
سامي الحربي.

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