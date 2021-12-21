لجنة المسابقات تطالب الأندية بتحديث قوائم الفرق

ماجد محمد (صدى):
أصدرت لجنة المسابقات برابطة دوري المحترفين، تعميمًا إلى كافة أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بتحديث قوائم الفرق الرسمية.
وطالبت لجنة المسابقات أندية دوري المحترفين، بتحديث قوائم فرقها الرسمية على نظام SPLIS الإلكتروني؛ حيث منحت مهلة للأندية لتحديث القوائم، خلال الفترة بين 2 يناير و8 فبراير المقبلين.
وكشفت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين بالاتحاد السعودي لكرة القدم، عن موعد فتح باب فترة الانتقالات الشتوية، في الفترة بين 2 و30 يناير المقبل، على أن تدرس لجنة المسابقات في الرابطة، طلبات التسجيل خلال 7 أيام عمل، قبل غلق باب التعديل والإضافة على قوائم الفرق في المدة المحددة.