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بالفيديو.. الفنان التشكيلية مها الكافي ترسم ملوك المملكة على الصخور في نبض الرياض

منذ 48 دقيقة
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بالفيديو.. الفنان التشكيلية مها الكافي ترسم ملوك المملكة على الصخور في نبض الرياض

الرياض (صدى):
تحدثت الفنانة التشكيلية مها الكافي، عن رسمها لملوك المملكة على الصخور في منطقة نبض الرياض.

وتقصيلاً، قالت "الكافي" في حديثها: "أعمال من الصخور الكبيرة تم تجميعها من أكثر من منطقة من صخور طويق وهى معبرة عن حكام المملكة العربية السعودية ومؤسسين الوطن".

وتابعت: "الصخور عبارة عن رسالة وحبيت أنقل فخرنا بحكامنا وبما قدموه وانجزوه لهذه الأرض وكيف كانت وكيف أصبحت والصخور تتحدث عن ملوكنا من الملك المؤسس إلى الملك سلمان وولي العهد"، بحسب صحيفة "الإخبارية".

وأضافت عن هذه الصخور: "الصخور متنوعة طولها يصل إلى ١٦٠ وحجمها ١.٥ طن واخترنا الصخور لأن صخر الجرانيت قوية جدًا فيها همة وعزيمة، وفي رؤية المملكة ٢٠٣٠ قال ولي العهد نحن عزيمتنا مثل عزيمة جبال طويق ونبعت هذه الفكر بأني اجسد ما حققه لنا حكامنا من خلال هذه الصخور".

 

ولي العهد
الملك سلمان
رؤية المملكة 2030
الملك المؤسس
ملوك المملكة
جبال طويق
مها الكافي
منطقة نبض الرياض
الصخور الكبيرة

التعليقات

???
??? عدد التعليقات : 122
منذ 20 دقيقة
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أحدث التعليقات

الحكمي
بصراحه المخالفات تجعل سوق العمل يخلو من المستثمرين الصغار المبتدئين
dfs
هذا اللي يضحك علينا ويبيعنا برجر بثلاثة الاف ريال ؟؟؟!!!!!!!
7UP
ياسيسي بيدنا بشغل المجوس ؟؟؟؟ قبور وتبرك وطواف وطلب الرحمة والشفاعه من غير الله والشركيات والبدع والضللات ؟؟؟؟
نجاة محمد
اي فاجر هداك الله هو فنان و اللي مو عاجبة لا يتغرج علية و لا يحضر حفلتة
???
ليت الزمان يعود

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