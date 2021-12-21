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بالفيديو.. مختص يوضح طريقة عمل تطبيق "تأكد" وكيفية الاستفادة منه

منذ ساعتين
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بالفيديو.. مختص يوضح طريقة عمل تطبيق "تأكد" وكيفية الاستفادة منه

الرياض (صدى):
قال المهندس زايد البقمي نائب مدير إدارة بطاقات كفاءة الطاقة أن تطبيق "تأكد" يتيح للمستهلك التحقق من ملصقات بطاقة كفاءة الطاقة للمنتجات الكهربائية من خلال رمز الاستجابة السريع الموجود على المنتج.

وأوضح البقمي طريقة عمل تطبيق تأكد وهي "الضغط على التطبيق المثبت على الجهاز ثم اختيار اسم المنتج الذي يريد التأكد منه ثم عملية المسح عن طريق qr كود الموجود في البطاقة ومن خلاله يمكن التعرف على صحة البيانات , مبينا أنه وفي حال عدم ظهور البيانات يمكن ادخال رقم الموديل في محرك البحث بأعلى الشاشة ثم الضغط على بحث فيظهر كل البيانات الخاصة بالمنتج .

وأضاف البقمي أيضا أنه يمكن الضغط على عملية البحث المتقدم ثم اختيار اسم المنتج والطراز والسعة ثم بحث سيظهر جميع المنتجات التي تكون بنفس المواصفات.

وأشار البقمي إلى أنه يتم التعرف على التطبيق من خلال مسح رمز الاستجابة السريع الموجود على المنتج والتعرف إذا كانت البيانات الموجودة على التطبيق هي نفس البيانات الموجودة على البطاقة وإذا كانت البيانات مختلفة يمكن الابلاغ عن المنتج من خلال التطبيق نفسه الذي سيوجه إلى بلاغ وزارة التجارة.

وأكد أن التطبيق يغطي جميع منتجات كفاء الطاقة مثل غسالة الملابس وتكييف الهواء والملابس والصلاحيات والمجمدات وسخانات المياة والمجففات والانارة والمركبات وبطاقات ترشيد المياه.

المستهلك
المواصفات
المنتج
تطبيق تأكد
بطافة كفاءة الطاقة
زايد البقمي

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18915
منذ 37 دقيقة
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عبدالله
إلى حيث ألقت رحلها أم قشعم
د محمد ماجد بخش
الله يعين على أمور الصحة والدين
د محمد ماجد بخش
ربي ينتقم منهم
رااايق
ووووف **
د محمد ماجد بخش
مالك لوا

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