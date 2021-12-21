فوز فتاة مسلمة بلقب ملكة جمال نيجيريا لأول مرة

أميرة خالد (صدى):
اختارت لجنة مختلطة من الحكام، الفتاة المسلمة شاتو جاركو التي تبلغ من العمر 18 عامًا للفوز بلقب ملكة جمال نيجيريا،
وتفوقت شاتو على 17 مرشحة، لتعد أول مسلمة محجبة تفوز بلقب الجمال الأول في المسابقة التي أثارت منذ بدأت في 1957 الكثير من الجدل في كل مرة يحيون فعالياتها.
ولم تواجه شاتو التي خرجت من المسابقة بجائزة مقدارها 10 ملايين naira تعادل 25 ألف دولار، إضافة لفرص إعلانية وإقامة لمدة عام بشقة فاخرة، مع سيارة، أي مشاكل، مع أنها تحدت الكثير من الإحباطات منذ نشرت صورة لها في الإنترنت.
وكانت قد ظهرت فيها بفستان تقليدي طراز "هوسا" المكون من بلوزة وربطة رأس ومن شال متطابق، كالذي ترتديه نساء ولاية "كانو" بالشمال الغربي النيجيري، وهي أشهرهن الآن.