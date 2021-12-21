شاهد.. مواطن يروي قصة نجاحه في "الحلاقة "

الرياض (صدى):
روى مواطن، اليوم الثلاثاء، قصة نجاحه في مهنة الحلاقة، موضحًا الأرباح التي يحققها شهريًا.
وقال المواطن " محمد المهدي " خلال حديثه لقناة " الإخبارية " : كنت احلق لنفسي في البيت، وقررت أن افتح مشروع في مهنة الحلاقة.
وأضاف " واجهت صعوبات حيث أن المواطنين يخافون من الحلاق السعودي وبالممارسة والاستمرار تمكنت من مواجهة هذه الصعوبات".
وأكد على أن المردود المادي مجزي جدًا في هذه المهنة، حيث يستطيع الشاب تحقيق من 8 إلى 10 ألف شهريًا، خلال 8 ساعات يوميًا.
وأشار إلى أن تطبيقات التواصل الاجتماعي ساعدته على التميز في هذه المهنة، حيث يقوم بتصوير أعمالة ويتواصل مع الزبائن بسهولة.