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شاهد.. مواطن يروي قصة نجاحه في "الحلاقة "

منذ ساعة
1857
3
شاهد.. مواطن يروي قصة نجاحه في "الحلاقة "

الرياض (صدى):
روى مواطن، اليوم الثلاثاء، قصة نجاحه في مهنة الحلاقة، موضحًا الأرباح التي يحققها شهريًا.

وقال المواطن " محمد المهدي " خلال حديثه لقناة " الإخبارية " : كنت احلق لنفسي في البيت، وقررت أن افتح مشروع في مهنة الحلاقة.

وأضاف " واجهت صعوبات حيث أن المواطنين يخافون من الحلاق السعودي وبالممارسة والاستمرار تمكنت من مواجهة هذه الصعوبات".

وأكد على أن المردود المادي مجزي جدًا في هذه المهنة، حيث يستطيع الشاب تحقيق من 8 إلى 10 ألف شهريًا، خلال 8 ساعات يوميًا.

وأشار إلى أن تطبيقات التواصل الاجتماعي ساعدته على التميز في هذه المهنة، حيث يقوم بتصوير أعمالة ويتواصل مع الزبائن بسهولة.

 

حلاق
الشعر
الحلاقة
محمد المهدي

التعليقات

المللل
المللل عدد التعليقات : 3
منذ ساعة
هذا مطوع او داشر معاه لحيه
وقصة قزع
لايكون علي خطين
kkkk
kkkk عدد التعليقات : 945
منذ 58 دقيقة
القصه الي فوق عشان جذب الزبائن يعني دنويه والي تحت عشان الاخره
رااايق
رااايق عدد التعليقات : 10432
منذ 47 دقيقة
لا يششش ده** ههههههههههههههههههههههههههه

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أحدث التعليقات

الحكمي
بصراحه المخالفات تجعل سوق العمل يخلو من المستثمرين الصغار المبتدئين
dfs
هذا اللي يضحك علينا ويبيعنا برجر بثلاثة الاف ريال ؟؟؟!!!!!!!
7UP
ياسيسي بيدنا بشغل المجوس ؟؟؟؟ قبور وتبرك وطواف وطلب الرحمة والشفاعه من غير الله والشركيات والبدع والضللات ؟؟؟؟
نجاة محمد
اي فاجر هداك الله هو فنان و اللي مو عاجبة لا يتغرج علية و لا يحضر حفلتة
???
ليت الزمان يعود

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