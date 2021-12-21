نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

بالفيديو.. مختصة تكشف أبرز أسباب تأخر الفتيات عن الزواج

منذ 7 ساعات
13790
1
بالفيديو.. مختصة تكشف أبرز أسباب تأخر الفتيات عن الزواج

الرياض (صدى):
أكدت الدكتورة نجوى الثقفي، المديرة التنفيذية لمركز تعارفوا للإرشاد الأسري، أن التباهي بالمظاهر في مواقع التواصل الاجتماعي من أسباب تأخر الفتيات عن الزواج.

وأوضحت نجوى الثقفي، أن الفتيات أصبحن يردن نفس الوضع الاجتماعي الذي يروه للآخرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ مما أدى لعزوف بعض الشباب وتأخر سن الزواج، لعدم قدرة الشاب على تلبية المتطلبات المادية والشكلية.

وأشارت إلى أن لا يوجد عمر محدد للزواج؛ حيث أن النضج هو الأساس والذي يعتمد على التنشئة الأسرية وليس على العمر، لافتة إلى أن على الأسر تربية الأبناء للاستعداد للحياة الزوجية، بحسب برنامج "اليوم" على قناة "الإخبارية".

 

مواقع التواصل الاجتماعي
سن الزواج
نجوى الثقفي
مركز تعارفوا للإرشاد الأسري
تأخر الفتيات عن الزواج

التعليقات

4everx2
4everx2 عدد التعليقات : 7811
منذ 15 دقيقة
بجد والله الحياة صارت صعبة جداً انا ك شاب اعاني كثيير جداً 😔💔 صارت الفتاة الآن تريد فقك الرفاهية ولاتفكر بتكوين أسرة وصرت افكر اسافر برا واتزوج لأن الزواج برا اخف تكاليف

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

مصطفى زيتون
هذه بسوريا جبله والحريه
عوض بدري
التعاون هو اول من ادخل التيفو في السعوديه عام 1986
4everx2
بجد والله الحياة صارت صعبة جداً انا ك شاب اعاني كثيير جداً 😔💔 صارت الفتاة الآن تريد فقك الرفاهية ولاتفكر بتكوين أسرة وصرت افكر...
كمال محمد
الله يرحمهم ويجعلهم من أصحاب اليمين وانا لله وانا اليه راجعون
ربيعان الربيعان
يبدو ان الحكم صديق للمحلل ويجامله يعني معقوله ماشاف الاخطاء الكارثيه للحكم

أخر الأخبار

باوليني يكشف أسباب مغادرته للأهلي وانضمامه لكورينثيانز البرازيلي
باوليني يكشف أسباب مغادرته للأهلي وانضمامه لكورينثيانز البرازيلي
منذ 25 ثانية 1009
"خطاط كسوة الكعبة"يوضح سبب اختيار هذا النوع من الخط في حياكة ثوب الكعبة
"خطاط كسوة الكعبة"يوضح سبب اختيار هذا النوع من الخط في حياكة ثوب الكعبة
منذ 17 دقيقة 1114
إطلاق تلسكوب جيمس ويب الفضائي "الأكثر تعقيدا على الإطلاق"
إطلاق تلسكوب جيمس ويب الفضائي "الأكثر تعقيدا على الإطلاق"
منذ 34 دقيقة 1181
بالفيديو.. نواف التمياط: الهلال ليس في أزمة
بالفيديو.. نواف التمياط: الهلال ليس في أزمة
منذ 36 دقيقة 1186
توجيه من النائب العام بإنشاء وحدات لجرائم الاحتيال المالي
توجيه من النائب العام بإنشاء وحدات لجرائم الاحتيال المالي
منذ ساعة 1186
إصابة مدافع ريال مدريد "ألابا" بفيروس كورونا 
إصابة مدافع ريال مدريد "ألابا" بفيروس كورونا 
منذ ساعة 1179
بالفيديو.. الفيحاء يتخطى أبها برباعية ويتأهل لربع نهائي كأس الملك
بالفيديو.. الفيحاء يتخطى أبها برباعية ويتأهل لربع نهائي كأس الملك
منذ ساعة 1273
تحديد موعد قرعة دوري أبطال آسيا 2022
تحديد موعد قرعة دوري أبطال آسيا 2022
منذ ساعة 1362
شاهد.. السديس يتلقى الجرعة التنشيطية الثالثة من لقاح كورونا
شاهد.. السديس يتلقى الجرعة التنشيطية الثالثة من لقاح كورونا
منذ ساعة 1275
جنرالات متقاعدون يحذرون من حرب أهلية بأمريكا في ٢٠٢٤
جنرالات متقاعدون يحذرون من حرب أهلية بأمريكا في ٢٠٢٤
منذ ساعة 1271