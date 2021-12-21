بالفيديو.. مختصة تكشف أبرز أسباب تأخر الفتيات عن الزواج

الرياض (صدى):
أكدت الدكتورة نجوى الثقفي، المديرة التنفيذية لمركز تعارفوا للإرشاد الأسري، أن التباهي بالمظاهر في مواقع التواصل الاجتماعي من أسباب تأخر الفتيات عن الزواج.
وأوضحت نجوى الثقفي، أن الفتيات أصبحن يردن نفس الوضع الاجتماعي الذي يروه للآخرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ مما أدى لعزوف بعض الشباب وتأخر سن الزواج، لعدم قدرة الشاب على تلبية المتطلبات المادية والشكلية.
وأشارت إلى أن لا يوجد عمر محدد للزواج؛ حيث أن النضج هو الأساس والذي يعتمد على التنشئة الأسرية وليس على العمر، لافتة إلى أن على الأسر تربية الأبناء للاستعداد للحياة الزوجية، بحسب برنامج "اليوم" على قناة "الإخبارية".