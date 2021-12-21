بالفيديو.. عمالة وافدة تستغل مواطن لبيع الممنوعات

الرياض (صدى):
روى المواطن محمود العبدالله بالرياض، قصته مع العمالة الوافدة الذي وضع ثقته فيهم ثم قاموا بتحويل محل الخضروات الخاص به إل بؤرة فساد لبيع الممنوعات.
وقال "العبدالله" في حديثه: "ابتديت أفتح محل خضرا وأجيب الأغراض وخطرت على بالي إني أروح السوق نفسه وتعاونت معهم فترة وطلبوا مني إنهم يمسكوا لي المحل ووافقت".
وتابع: "ولاقيت في يوم عمالة كتير عند المحل في يوم من الأيام قلت أشيك على المحل وبعد ما طلعوا بليل دخلت وابتديت أفتش وارتب في الكراتين اكتشفت وجود أشياء ممنوعة".
وأضاف عن صدمته: "استغلوني أنا في ذلك وتغيرت وجهة المحل إلى بؤرة فساد وبلغت عليهم اكتشفت إنهم كانوا مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وهذه الفئة من العمالة تضر المجتمع".