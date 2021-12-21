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بالفيديو.. عمالة وافدة تستغل مواطن لبيع الممنوعات

منذ 21 ساعة
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بالفيديو.. عمالة وافدة تستغل مواطن لبيع الممنوعات

الرياض (صدى):
روى المواطن محمود العبدالله بالرياض، قصته مع العمالة الوافدة الذي وضع ثقته فيهم ثم قاموا بتحويل محل الخضروات الخاص به إل بؤرة فساد لبيع الممنوعات.

وقال "العبدالله" في حديثه: "ابتديت أفتح محل خضرا وأجيب الأغراض وخطرت على بالي إني أروح السوق نفسه وتعاونت معهم فترة وطلبوا مني إنهم يمسكوا لي المحل ووافقت".

وتابع: "ولاقيت في يوم عمالة كتير عند المحل في يوم من الأيام قلت أشيك على المحل وبعد ما طلعوا بليل دخلت وابتديت أفتش وارتب في الكراتين اكتشفت وجود أشياء ممنوعة".

وأضاف عن صدمته: "استغلوني أنا في ذلك وتغيرت وجهة المحل إلى بؤرة فساد وبلغت عليهم اكتشفت إنهم كانوا مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وهذه الفئة من العمالة تضر المجتمع".

التستر التجاري
ممنوعات
مخالفين
العمالة الوافدة
الإقامة والعمل
محل خضروات

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 56201
منذ ساعة
يعني هو اعطاهم المحل بدون ما يشوف اقامتهم و وضعهم في البلد

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أحدث التعليقات

faeiz
وين الشايب يقول المفروض يأجلون المباراة لغياب لاعبين من الاتفاق لمشاركتهم في البطولة العربية ولا عشان فريقه مستفيد
ابوعبد العزيز
الله يحفضهن
faeiz
لجنة الانضباط ماعندها ماعندي جدتي اللاعبين يضربون ويتصرفون تصرفات لارياضيه ولاعقوبات لهم لناس وناس العقوبات فقط
ابوعبد العزيز
الله يرحمه
ابوعبد العزيز
الله يرحمه

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