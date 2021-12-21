تحذير من استخدام لوح التقطيع: "يتحول إلى قاتل خفي"

أميرة خالد (صدى):
يعتبر لوح التقطيع من المكونات الأساسية في المطبخ وتلامس الأطعمة بشكل يومي تقريبا، إلا أن كثير من السيدات تغفل عن الاهتمام بنظافة وتعقيم لوحات التعقيم مثل اهتمامها بنظافة الطعام.
وحذرت أبحاث من أن لوح التقطيع قد يتحول إلى قاتل خفي غير مرئي في المطبخ، لأنه يصبح بسهولة أرضا خصبة لتكاثر البكتيريا الضارة، ما يجعله في كثير من الأحيان أقذر من المرحاض، حسب «العربية».
وأوضح بحث أمريكي أخير أنه يمكن العثور على ما يصل إلى مليوني من المكورات العنقودية وعشرات الآلاف من بكتيريا الإشريكية القولونية على سنتيمتر مربع واحد من سطح لوح التقطيع. وبعد تقطيع المأكولات البحرية، قد تظل الفطريات العقدية على اللوح.