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زعيم كوريا الشمالية ثالث أكثر سياسي بالعالم يُبحث عنه في 2021

منذ 3 ساعات
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زعيم كوريا الشمالية ثالث أكثر سياسي بالعالم يُبحث عنه في 2021

وكالات (صدى):
احتل زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، في المركز الثالث في الساسة الأكثر بحثا على الإنترنت في جميع أنحاء العالم خلال عام 2021.

وجاء ذلك وفقا لتقرير شركة "ستاتيستا" الألمانية المتخصصة في بيانات السوق والمستهلكين، حيث أن مستخدمي الإنترنت وضعوا كيم جونغ أون في خانة البحث بمعدل 1,9 مليون مرة شهريا.

في حين احتل الرئيس الأمريكي، جو بايدن، المرتبة الأولى مع 7 ملايين مرة في المعدل الشهري، ويليه رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، بمقدار مليوني مرة.

وكانت المستشارة الألمانية السابقة، أنغيلا ميركل، في المركز الرابع (1,4 مليون مرة)، ويليها رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، (1,2 مليون مرة) والرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون (900 ألف مرة).

ويذكر أن الموضوع الأكثر بحثا فيما يتعلق بالزعيم كيم هو فقدان الوزن وفقا لتحليل "غوغل تريندز".

ميركل
بايدن
زعيم كوريا الشمالية
الأكثر بحثًا 2021

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18915
منذ 32 دقيقة
تايم لاند بريزدنشيال

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أحدث التعليقات

عبدالله
إلى حيث ألقت رحلها أم قشعم
د محمد ماجد بخش
الله يعين على أمور الصحة والدين
د محمد ماجد بخش
ربي ينتقم منهم
رااايق
ووووف **
د محمد ماجد بخش
مالك لوا

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