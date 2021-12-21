مستشار أسري يحذر من خطورة تهديد الزوج لزوجته بالطلاق

الرياض (صدى):
حذر الدكتور عبدالله السلمان المستشار الأسري، من خطورة استمرار تهديد الزوج لزوجته بالطلاق، مشيرًا لضرورة أن يكون الزوج مصدر أمان الزوجة.
وكتب "السلمان" عبر حسابه على "تويتر": "خذي ملابسك وروحي لاهلك أنا أصلاً من خذتك وانا افكر اطلقك".
وأضاف: "ويتكرر هذا التهديد كثيراً وقد يكون الزوج لا يقصده حقيقة ؛ لكنه غير مدرك لخطورة تأثيره على زوجته".
ووجه المستشار الأسري حديثه إلى الزوج: "إذا لك ملاحظات على زوجتك اجلس معها بكل اريحية وتناقشوا في كل شيء واتفقا على آلية لحل المشكلات بينكما ! .. كُنْ مصدر أمان لها".