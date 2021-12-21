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مستشار أسري يحذر من خطورة تهديد الزوج لزوجته بالطلاق

منذ 21 ساعة
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مستشار أسري يحذر من خطورة تهديد الزوج لزوجته بالطلاق

الرياض (صدى):
حذر الدكتور عبدالله السلمان المستشار الأسري، من خطورة استمرار تهديد الزوج لزوجته بالطلاق، مشيرًا لضرورة أن يكون الزوج مصدر أمان الزوجة.

وكتب "السلمان" عبر حسابه على "تويتر": "خذي ملابسك وروحي لاهلك أنا أصلاً من خذتك وانا افكر اطلقك".

وأضاف: "ويتكرر هذا التهديد كثيراً وقد يكون الزوج لا يقصده حقيقة ؛ لكنه غير مدرك لخطورة تأثيره على زوجته".

ووجه المستشار الأسري حديثه إلى الزوج: "إذا لك ملاحظات على زوجتك اجلس معها بكل اريحية وتناقشوا في كل شيء واتفقا على آلية لحل المشكلات بينكما ! .. كُنْ مصدر أمان لها".

 

الزواج
الطلاق
الزوج
مستشار أسري
عبدالله السلمان
التهديد بالطلاق

التعليقات

واضح ***وصريح
واضح ***وصريح عدد التعليقات : 15229
منذ ساعة
شكرنا وتفديرنا للدكتور عبدالله السلمان المستشار الأسري،،

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أحدث التعليقات

ابو عمار
من سؤ حظ لبنان انه اصبح حضيره يجتمع فيها المخابرات السوريه والصهيونيه والايرانيه وكل مخابرات لها ممثل موجود يتحكم بالشعب بالقوه
زعيم اااسيا
ماتعلموا من ركزت البليهي لاحد يلومهم هم كذا عقليتهم فازوا على الاتفاق وصرح مسؤل عندهم يقول خطوه عن الكاس بصراحه الغباء جزء من ثقافتهم
ابو عمار
الى جهنم و بئس المصير يا عابد النار
ابو عمار
مع الاسف كل المتحدثين عددو اسباب لزواج بأكثر من زوجه وهذا خطاء لان الله سبحان اباح التعدد واباح ملك اليمين ولم يذكر الاسباب وانما...
عبدالله
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح

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