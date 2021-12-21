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بالفيديو.. يونس محمود: سامي الجابر أول من اكتشف وجود علم إسرائيل على القمصان

منذ ساعتين
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بالفيديو.. يونس محمود: سامي الجابر أول من اكتشف وجود علم إسرائيل على القمصان

نواف السالم (صدى):
أكد نائب رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، ولاعب المنتخب العراقي السابق، يونس محمود، أن نجم الهلال السابق سامي الجابر هو أول من اكتشف وجود علم إسرائيل على قمصان مباراة أساطير العرب وأساطير العالم الخيرية.

وتلقى يونس محمود انتقادات واتهامات من الإعلامي العراقي، عمر رياض، في برنامجه "الحكم الرابع" ، عبر قناة "العهد" التابعة لميليشيا "العصائب" بالتطبيع مع الكيان الصهيوني.

وأوضح يونس محمود، خلال اتصال هاتفي عبر برنامج "الكاس" الذي يقدمه الإعلامي الرياضي، علي نوري، إنه لم يكن يعرف بوجود علم إسرائيل على القميص الذي يرتديه ولم ينتبه باقي نجوم العرب، ولكن سامي الجابر، نبههم قبل بداية المباراة بوجود علم إسرائيل على القميص.

وقال أنه قام هو وكل نجوم "أساطير العرب" ، فكروا في الانسحاب من المباراة ولكن استقروا على شطب العلم واستكمال المباراة، منتقدًا من يهاجمونه وعدم تلقيه الدعم من الإعلام العراقي مثل باقي النجوم العرب بعد ذلك.

سامي الجابر
الفيفا
يونس محمود
علم إسرائيل
مباراة خيرية
أساطير العرب
أساطير العالم

التعليقات

faeiz
faeiz عدد التعليقات : 2910
منذ 49 دقيقة
كيف نبههم وماطمسوا العلم زي نواف التمياط وغيره اللي طمسوا العلم ؟؟؟؟؟؟
ابو وليد
ابو وليد عدد التعليقات : 2664
منذ 46 دقيقة
المذيع يقول ليونس محمود انتم مطبعين مع الكيان الصهيوني -- والمذيع بكل بلده مملوكين للكيان الحقير الايراني اوسخ كيان على وجه الارض

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أحدث التعليقات

الحكمي
بصراحه المخالفات تجعل سوق العمل يخلو من المستثمرين الصغار المبتدئين
dfs
هذا اللي يضحك علينا ويبيعنا برجر بثلاثة الاف ريال ؟؟؟!!!!!!!
7UP
ياسيسي بيدنا بشغل المجوس ؟؟؟؟ قبور وتبرك وطواف وطلب الرحمة والشفاعه من غير الله والشركيات والبدع والضللات ؟؟؟؟
نجاة محمد
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???
ليت الزمان يعود

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