بالفيديو.. يونس محمود: سامي الجابر أول من اكتشف وجود علم إسرائيل على القمصان

نواف السالم (صدى):
أكد نائب رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، ولاعب المنتخب العراقي السابق، يونس محمود، أن نجم الهلال السابق سامي الجابر هو أول من اكتشف وجود علم إسرائيل على قمصان مباراة أساطير العرب وأساطير العالم الخيرية.
وتلقى يونس محمود انتقادات واتهامات من الإعلامي العراقي، عمر رياض، في برنامجه "الحكم الرابع" ، عبر قناة "العهد" التابعة لميليشيا "العصائب" بالتطبيع مع الكيان الصهيوني.
وأوضح يونس محمود، خلال اتصال هاتفي عبر برنامج "الكاس" الذي يقدمه الإعلامي الرياضي، علي نوري، إنه لم يكن يعرف بوجود علم إسرائيل على القميص الذي يرتديه ولم ينتبه باقي نجوم العرب، ولكن سامي الجابر، نبههم قبل بداية المباراة بوجود علم إسرائيل على القميص.
وقال أنه قام هو وكل نجوم "أساطير العرب" ، فكروا في الانسحاب من المباراة ولكن استقروا على شطب العلم واستكمال المباراة، منتقدًا من يهاجمونه وعدم تلقيه الدعم من الإعلام العراقي مثل باقي النجوم العرب بعد ذلك.