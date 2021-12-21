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صورة للسوق المسقوف بالجبيل في الاربعينات الميلادية
منذ يوم
1653
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الجبيل
خبر في صورة
السوق المسقوف
التعليقات
كان زمان
عدد التعليقات : 5640
منذ ساعة
روعة ...
قرم
عدد التعليقات : 621
منذ 39 دقيقة
يالله .
ياترى هاللي قاعد على الكرسي هل مازال علي قيد الحياة او توفي منذ عشرات السنين.
فعلن الانسان ضعيف ويغريه الامد!!
لكن البساطه تتجلى في احلى صورها في هذه الصوره.
ورحم الله مةتانا وموتى المسليمن.
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