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لحظة ثوران بركان

منذ 6 ساعات
966
1

التعليقات

kkkk
kkkk عدد التعليقات : 947
منذ ساعة
انا في اخر الدنيا وقريبين من الاخره يالله عفوك ورحمتك

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أحدث التعليقات

الوفاء طبعي
ابو خرقة،، لو المشكلة لصالح الهلال وليس الأهلي لكنت قلت عكس كلامك لان الزعيم حارق دمك وداعس أحلامك يا صغير آسيا،، الآسيوية صعبة قوية...
واضح ***وصريح
مبرووووك يادكتور،، أجمل وسام إستحقاق، وتكريم تستحقه،،
السلام
محمد على الحربي
محمد على الحربي
محمد على الحربي
سامي الحربي
سامي الحربي.

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