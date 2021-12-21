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لحظة ثوران بركان
منذ 6 ساعات
966
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التعليقات
kkkk
عدد التعليقات : 947
منذ ساعة
انا في اخر الدنيا وقريبين من الاخره يالله عفوك ورحمتك
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أحدث التعليقات
الوفاء طبعي
ابو خرقة،، لو المشكلة لصالح الهلال وليس الأهلي لكنت قلت عكس كلامك لان الزعيم حارق دمك وداعس أحلامك يا صغير آسيا،، الآسيوية صعبة قوية...
واضح ***وصريح
مبرووووك يادكتور،، أجمل وسام إستحقاق، وتكريم تستحقه،،
السلام
محمد على الحربي
محمد على الحربي
محمد على الحربي
سامي الحربي
سامي الحربي.
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